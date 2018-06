El Consell permet sol·licitar ajuts de transport escolar i menjador fins al 15 de juny

Les famílies que vulguin ajuts de transport escolar i menjador per al curs 2018-2019 han de presentar les sol·licituds als centres escolars que pertoquin per tal que les escoles puguin aportar tota la documentació al Consell Comarcal com a màxim el dia 15 de juny.

L'ens comarcal ha explicat que hi ha cinc línies d'ajuts diferents que aglutinen les necessitats socioeconòmiques i geogràfiques del Solsonès per als alumnes de primària i secundària. Es tracta dels ajuts de menjador obligatori, els ajuts de menjador no obligatori per raons de distància geogràfica o socioeconòmiques, els ajuts de transport obligatori, els ajuts de transport no obligatori per raons de distància i els ajuts de transport per a l'alumnat d'ense-nyament postobligatori.



Més marge

Tot i que el termini de presentació de les sol·licituds per part dels centres escolars acaba el 15 de juny, per a aquells alumnes de nova matriculació o per a aquells als quals els hagin variat les condicions socioeconòmiques després de presentar la sol·licitud, el Consell els permet fer una nova petició fins al 30 de setembre.