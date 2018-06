La vella porra del gegant de Solsona s'exposa restaurada

La porra que duia el gegant vell des de com a mínim el 1959 i fins a final dels anys 70 es conservarà exposada al Quarto dels Gegants de Solsona, després del conveni de donació que van signar la família Passada Casserras, representants de l'Ajuntament de Solsona, la Confraria Mare de Déu del Claustre i l'Agrupació de Geganters en les festes de Corpus.

La porra, realitzada pel constructor de gegants Manel Casserras i Boix el 1959, va ser renovada a final dels anys setanta per ell mateix per reduir pes. «El gegant vell ja pesava molt, i necessitaven una porra més lleugera, amb menys guix i més paper», explica Nuri Casserras, de Ca la Carme, la casa veïna del taller Casserras on va anar a parar la peça. Era una època en què encara no existia l'Agrupació de Geganters.

Des d'aleshores, aquest element de la imatgeria gegantera local ha romàs sota custòdia de la família Passada Casserras, Ara l'ha cedit per tal que pugui ser exposat amb la resta de gegants i altres elements al Quarto dels Gegants de la ciutat.

«La porra ha passat per tres generacions de la famíla de constructors de gegants solsonina Casserras, és un fet que hem de valorar i aplaudir», explica Nuri Casserras. La primera restauració de la peça la va fer Josep Manel Casserras l'any 2001, i la segona l'han feta les seves filles, Teresa i M. Dolors Casserras, el 2016, ja amb la intenció que anés al Quarto dels Gegants per ser exposada.

Casserras afegeix que els seus fills «des de ben petits que hi han jugat, però ja de grans han decidit donar-la al Quarto dels Gegants, i ben contents de fer-ho. Ara de grans ja no n'hagueren fet res. La passió dels nens pels gegants els venia de família, i passaven llargues estones al taller, mirant» com es construïa.



Conveni signat

En el conveni de donació signat durant les festes de Corpus, tant l'Ajuntament de Solsona com la Confraria de la Mare de Déu del Claustre han expressat el seu compromís per mantenir la peça en condicions i tenir-ne cura.

El conveni també deixa constància de l'interès de l'Agrupació de Geganters, que gestiona i custodia l'espai museïtzat del Quarto dels Gegants, perquè aquest patrimoni pugui exposar-s'hi, conscient del seu valor.