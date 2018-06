Allotjaments tutelats pensats per allargar l'autonomia de les persones

«Cal una llei d'autonomia personal que doni respostes a les persones grans tenint en compte la seva capacitat d'autonomia». Així es va pronunciar, ahir a la tarda a Solsona, Chakir El Homrani, el nou conseller del departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya en el transcurs de la inauguració del servei d'allotjaments tutelats Llars Vedruna, una vintena de pisos que gestiona la Fundació Privada Pere Màrtir Colomés.

El Homrani va lloar «un servei que dóna sentit al treball en xarxa» per donar «resposta a les necessitats de les persones grans», i va posar en relleu «el potent teixit social que tenim a Catalunya». A més a més, el conseller considera essencial «mantenir l'autonomia» d'aquest sector de població i aposta perquè «des del tercer sector i el Govern es creïn unes estructures que s'adaptin a les necessitats de les persones; i no a la inversa».



El bisbe Novell

L'acte va tenir, a més a més, la presència del bisbe de Solsona, Xavier Novell; l'alcalde de la ciutat, David Rodríguez; la vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló; el director dels Serveis Territorials de la conselleria, Joan Santacana, i alcaldes del Solsonès. També va assistir a la cerimònia d'inauguració la germana Montse Fenosa, delegada a Catalunya de la Congregació de les Germanes Vedrunes, les monges que fins a l'any 2005 van atendre els usuaris de la residència i que donen nom als allotjaments tutelats.

Novell, que va beneir el nou edifici, va dir que «volem construir una llar on tots hi tinguem cabuda, malgrat les diferències», i va qualificar com a «espai idoni» l'illa de serveis que formen el Centre Sanitari, la residència assistida, el centre de dia i els allotjaments tutelats. El bisbe de Solsona va demanar a El Homrani «diàleg per acabar de tancar els petits serrells que queden del projecte», que ha tingut un pressupost de més de dos milions d'euros.

Per la seva banda, Rodríguez va considerar «imprescindible» la compatibilitat dels pisos tutelats amb la resta de serveis que s'ofereixen, i va qualificar de «sort per a Solsona el fet que sigui seu episcopal», condició que ha afavorit la construcció dels pisos inaugurats ahir. Després, les autoritats van visitar l'interior dels pisos tutelats, on van rebre les explicacions dels seus responsables. L'acte es va cloure amb un recital de poemes a càrrec de residents, actuacions musicals i un refrigeri al pati del complex sanitari.



Primeres experiències

El Josep Maria i la seva germana Teresita van ser els primers en ocupar els pisos tutelats, en funcionament des del novembre de l'any passat. «Els vam estrenar», explica, i afegeix que «no ens va costar gens acostumar-nos-hi». Ell destaca que «l'espai està molt ben aprofitat». Per la seva banda, la Maria Carme i la Carme van entrar-hi a l'inici de l'any, en poc temps de diferència; ambdues asseguren que «ens hi trobem molt bé, no tornaríem a casa per res»; i consideren un bon preu els 450 euros que paguen per cada pis, ja que «no t'has de preocupar ni de la llum,ni de l'aigua, ni de les escombraries?

La Fundació Pere Màrtir Colomés també és l'encarregada de la gestió de la residència assistida, el centre de dia i el servei d'atenció domiciliària amb el mateix nom. La seva directora tècnica, Rosa Anguera, ha explicat que l'1 de desembre del 2017 van començar a entrar els primers inquilins als pisos tutelats. En total hi haurà vint pisos tutelats.