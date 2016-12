Esborrar les meves dades d'Internet: és possible?

Què passa amb el perfil d'una persona en una xarxa social després de la seva mort? Què passa amb el correu electrònic personal? I amb els blocs escrits per ser difosos i llegits a Internet? I amb la informació que es ha anat acumulant en el ciberespai?

Lògicament, la mort d'una persona és un cas extrem, però sovint no és necessari ni molt menys arribar a aquests límits per desitjar borrar les nostres dades que al llarg de la nostra vida hem anat deixant en el món virtual. En un món tecnològic com el que vivim, la nostra reputació a Internet és fonamental. Un comentari negatiu pot arruïnar la més brillant de les trajectòries.

Eliminar el nostre perfil i les informacions sobre la nostra persona no sempre és fàcil. De fet, gairebé mai ho és. Fer desaparèixer les nostres dades d'Internet, ja sigui per restaurar la nostra identitat virtual o bé per desaparèixer definitivament d'Internet, requereix temps i paciència, molta paciència. En aquestes línies et detallem alguns passos que pots seguir per eliminar la teva empremta digital del ciberespai.

Desapareix de les xarxes socials

Gairebé mai resulta senzill trobar el botó que ens permetrà eliminar els nostres perfils de les xarxes socials, però et podem garantir que totes les plataformes disposen d'aquesta possibilitat, per molt amagada que estigui. No obstant això, has de tenir en compte que no és el mateix desactivar el teu compte que eliminar-lo. La primera opció et permet que el teu perfil quedi inactiu, però segueix present en el món virtual. Si vols eliminar-lo definitivament, hauràs de completar un pas més.

Per citar dues de les xarxes socials més populars, en el cas de Facebook pots eliminar per sempre. En el cas de Twitter, l'eina TwitWipe ens ajudarà a fer desaparèixer tot el nostre rastre de la xarxa de microblogging. En LinkedIn, amb accedir a "Privadesa i configuració", "Compte" i "Tancar el teu compte" serà suficient.

Elimina el teu rastre dels cercadors

Has intentat alguna vegada posar el teu nom a Google? Si ho has fet, potser t'hagis sorprès en veure que el teu nom apareix en diverses entrades. És més, podeu haver descobert que apareixes en pàgines a les que no recordes ni tan sols haver accedit mai. Posar el teu nom en els principals cercadors (Google, Yahoo i Bing, per exemple) et permetrà descobrir en quines pàgines apareixes. Després has de tenir paciència per accedir a cadascuna d'elles i intentar esborrar el teu rastre. Per facilitar la tasca, hi ha cercadors d'identitats com PeekYou, BuddyFetch o YoName.

Després de la sentència emesa pel Tribunal de Justícia de la UE, Google ja permet la possibilitat que els usuaris sol·licitin la retirada de dades personals, acollint-se a l'anomenat 'dret a l'oblit'. El formulari per sol·licitar al cercador la retirada d'aquesta informació, en el cas que hagi quedat obsoleta i ja no siguin rellevants es troba disponible a Internet.

A més, Google ofereix la possibilitat d'esborrar contingut del lloc d'un altre usuari i té també una pàgina pròpia que permet esborrar un lloc web introduint l'adreça d'Internet.

Compte amb el que has escrit

Si tens un bloc et resultarà fàcil donar-te de baixa i eliminar-lo. No obstant això, la tasca no serà tan senzilla per esborrar una notícia o un comentari signat. Com sempre, el més recomanable és acudir a la font original i explicar-li les teves raons i motius per voler eliminar aquest text. Si hi ha sort i els teus arguments els convencen, en principi no hi ha d'haver problemes perquè eliminin la notícia, encara que en el cas dels mitjans de comunicació sol haver-hi algunes reserves.

Dóna't de baixa de les llistes de correu

Si vols eliminar el teu rastre digital cal que et donis de baixa de totes les pàgines a les que t'has registrat per rebre els seus newsletters i butlletins de notícies, promocions, etc. Sovint, en aquestes pàgines hi ha una opció per a sol·licitar la teva baixa, encara que en altres ocasions hauràs enviar directament un mail a aquestes empreses perquè donen de baixa el teu compte.

Si fas una cerca a Google, probablement descobriràs que dades i fins i tot imatges teves figuren en pàgines web a les que no recordes ni tan sols haver accedit en la teva vida. En aquests casos, el més recomanable és posar-se en contacte amb els administradors d'aquests portals i sol·licitar l'eliminació de la informació. Com t'hem indicat més amunt, també pots sol·licitar a Google la retirada de dades que ja no siguin rellevants, acollint al 'dret a l'oblit'. Si alguna empresa es nega a eliminar el contingut que desitges, sempre tens l'opció de recórrer a l'Agència de Protecció de Dades.

Elimina la teva adreça de correu electrònic

Aquest pas és fonamental per fer desaparèixer qualsevol rastre sobre el nostre passat digital. No obstant això, és preferible fer-ho en darrer lloc, ja que per eliminar altres continguts de vegades se'ns sol·licitarà una validació que ens arribarà al nostre compte de correu electrònic. A més, en el cas que se'ns hagi oblidat la contrasenya d'algun de les nostres comptes, també necessitarem accedir al nostre mail per rebre el restabliment de les paraules claus.

Empreses especialitzades

Ja hem comentat al principi d'aquest article que eliminar tot rastre de la nostra empremta digital no és una tasca senzilla. A més de paciència, perseverança i temps, de vegades la solució final requereix també diners. I és que si malgrat totes les accions que hem detallat no aconseguim eliminar encara tot el nostre rastre digital, potser haurem de recórrer als serveis d'una empresa especialitzada. Si és així, però, haurem de tenir en compte que ens tocarà gratar la butxaca.

Al mercat podem trobar empreses que es dediquen -el preu oscil·la entre els 50 i els 100 euros- com Bórrame.es o Salir de Internet, un portal especialitzat a recuperar l'anonimat de l'usuari eliminant dades de Google i de Butlletins Oficials del estat. Abans de pagar, de tota manera, potser podem provar també amb altres portals que ofereixen aquest servei gratuïtament, com Delete Your Account.

En qualsevol cas, abans de recórrer a esborrar teu passat digital, et recordem el millor consell que et podem donar: molt de compte, sentit comú i responsabilitat a l'hora de pujar dades personals o imatges a Internet. Abans de subscriure't a qualsevol servei, a un portal o crear-ne un compte pensa-t'ho i llegeix bé la lletra petita per comprovar que pots eliminar el teu perfil quan vulguis.

Les apps guarden també informació personalitzada, com el perfil de l'usuari i el registre, de manera que cal tenir en compte quines dades s'esborren. Una altra opció és sincronitzar serveis. Per exemple, és molt útil agrupar ajustos com el rellotge o el calendari. Hi ha diverses apps que realitzen aquesta acció automàticament segons els criteris que tu indiquis.