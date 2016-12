Els 5 millors televisors per menys de 600 euros

Comprar un bon televisor és cada vegada més barat. Avui en dia en el mercat es poden trobar una infinitat de televisors capaços de satisfer les necessitats dels més exigents.

No obstant això, lluny de buscar una Smart TV amb un preu d'infart, aquí et proposem els cinc millors televisors del mercat per menys de 600 euros.

1. Sony KDL-32W705C

Amb una resolució Full HD 1920 x 1080 píxels repartits en una pantalla de 32 polzades, aquest "petit" televisor és un dels millors del mercat en relació qualitat-preu. Aquesta televisió compta a més amb connexió HDMI, Wi-Fi, reproducció i gravació USB, i altres funcions de Smart TV més d'altres prestacions. El seu preu al mercat ronda els 499 euros.

2. Samsung UE40KU6000K

Amb una resolució UHD, aquest televisor de Samsung et permet apreciar cada detall amb un llit de colors més precisa i realista, fins i tot en habitacions lluminoses. Aquest model té a més un processat d'imatges HDR, tecnologia PurColor, Wi-Fi i les propietats d'una Smart TV. El seu preu és de 569 euros.

3. Grundig 49 VLE 840 BH

Aquest televisor de l'empresa alemanya, caiguda pràcticament en l'oblit avui dia, compta amb un panell Full HD 1920 x 1080p, entrada USB 3.0 i HDMI. A més, aquesta Smart TV té una funció de 3D, encara que passiu. El seu preu al mercat ronda els 500 euros.

4. Hisense LTDN50K321UWTSEU

Potser aquesta marca xinesa no sigui una de les més conegudes al nostre país. No obstant això, Hisense ha demostrat ser un dels millors fabricants en relació qualitat preu. En aquest model hi trobem un pantalla de 50 polzades i resolució 4K en un panell LED que ofereix una gran qualitat d'imatge. Pel que fa a la connectivitat, aquesta Smart TV compta amb Wi-Fi, HDMI i USB. El seu preu és de 540 euros.

5. LG 42LB5820

Aquesta televisió de l'empresa sud-coreana compta amb una resolució Full HD de 1080p. A més, la tecnologia IPS de LG permet que el color, la brillantor i el contrast d'aquest televisor sigui el mateix des de qualsevol angle. Aquest model és a més compatible amb Netflix i té funcions de Smart TV com televisió a la carta i continguts per a tota la família. El seu preu és de 549 euros.