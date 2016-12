Saps quant et costa carregar el mòbil?

Probablement alguna vegada haureu rebut algun crit de les vostres parelles o familiars per deixar el carregador endollat ??i no contribuir a l'estalvi de casa. Després de llegir aquest article estigues tranquil perquè, segons indiquen les dades, no val la pena preocupar-se tant per aquest assumpte -encara que sempre cal ser responsable amb el consum-.

Per saber quant ens costa carregar el mòbil és necessari conèixer el preu del quilowatt hora (kWh), que depèn del tipus de tarifa elèctrica que tinguis contractada i també de la potència contractada que se subscrigui amb la comercialitzadora.

Quant et costa carregar el mòbil?

El preu del kWh que paguem actualment és d'uns 0,14 euros. Aquest preu hem de multiplicar-lo pel consum efectuat, és a dir, pel nombre d'hores que el nostre telèfon necessita per carregar-se, i el resultat al seu torn per la seva potència convertida a kWh per obtenir el cost en la factura de l'energia elèctrica consumida.

La bateria d'un telèfon mòbil necessita una potència mitjana de 5 watts (0,005 kW) i sol carregar-se entre una i dues hores -en carregar un iPhone 5, per exemple, vam trigar 1h i 50 min, és a dir, es necessiten 0,0095 kWh per carregar-lo (9,5 watts-hora) -. Si multipliquem els 0,0095 kWh pels 365 dies de l'any (3,46 kWh) i després pel preu d'un kWh (0,14 euros) sabrem quant ens costa carregar el telèfon a l'any: 0,49 euros, és a dir, uns 50 cèntims.

El drama? Deixar el carregador endollat

Gràcies a l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) i als propis fabricants tenim al mercat carregadors que consumeixen pràcticament res.

Des de l'any 2013 l'ús de l'energia de reserva està per sota de la meitat d'un watt, la qual cosa vol dir que si deixem oblidat el carregador del mòbil endollat, sense tenir connectat el telèfon, només arribarà a consumir menys de mig watt (al voltant de 0,2W).

Si calculem que vam deixar el carregador endollat ??unes 16 hores al dia per 365 dies ens dóna un consum aproximat de 1,168 kWh a l'any, i ens costaria uns 16 cèntims anuals.

Perquè el mesurador detecti un consum de 0,5W caldria tenir endollats 4 carregadors almenys. No obstant això, cert és que aquesta energia que es consumeix no s'aprofita per a res, així que és millor desconnectar el carregador.

Quant consumeix un carregador de mòbil amb el dispositiu ja carregat?

Moltes vegades anem al llit i vam deixar el mòbil carregant perquè al matí el trobem completament carregat però, com bé sabem, el telèfon no necessita tota la nit per carregar-se, així que ha estat endollat ??durant molt de temps i sense necessitat. Quant consumeix el carregador en aquesta situació?

Qualsevol carregador multiplica per deu el seu consum quan té un dispositiu connectat, no obstant aquest consum d'energia no és molt elevat.



Segons dades d'un estudi realitzat pel Laboratori Nacional de Lawrence Berkeley, un carregador consumeix de 0,26 watts connectat a la xarxa elèctrica, 3,68 watts quan està carregant un mòbil i 2,24 watts quan el dispositiu ha completat la seva càrrega i el carregador segueix connectat a aquest.

Prenent com a referència aquests valors, un carregador endollat ??a un mòbil amb la bateria carregada al cent per cent ens costaria a l'any 0,63 euros (sis hores al dia per 365 dies i un consum de 4,90 kWh).

Així que, efectivament, deixar el carregador endollat ??i carregar el mòbil no suposa una despesa significativa en la factura de la llum. Carregar el telèfon costa uns 50 cèntims a l'any (10Wh per càrrega, 3,65 kWh a l'any) i deixar el carregador endollat ??uns 15 cèntims (0,2W de consum, 1,17 kWh a l'any).