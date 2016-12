Tot el que has de saber sobre el nou 'Final Fantasy XV'

Mat Kishimoto, Sènior Product Màrqueting Manager en Square Enix Amèrica, ha publicat una entrada al blog de PlayStation on ens descobreix alguns detalls essencials sobre ´Final Fantasy XV´ repartits en 15 punts clau. Encara que la informació és bastant llarga, el Product Manager no revela cap detall de la trama, encara que ofereix molta i important informació sobre el joc.

- 'Final Fantasy XV' està pensat tant per als seguidors incondicionals de Final Fantasy com per als jugadors ocasionals. Si t'encanta Final Fantasy, llegeix el número 15. Si no estàs familiaritzat amb la saga, és igual. La història, els personatges, el sistema de combat i el món són totalment nous, així que no necessites cap coneixement previ per gaudir l'experiència.

- La història de 'Final Fantasy XV' és la història de Noctis. Noctis és el príncep del regne de Lucis i està promès amb Luna. Els seus tres millors amics, Prompto, Gladio i Ignis, l'acompanyen per trobar-se amb la seva futura esposa en un viatge per carretera al volant del Regalia, el cotxe del monarca Regis, pare de Noctis.

- De camí a les noces, arriba a les seves oïdes que l'imperi de Niflheim, amb el pretext d'un armistici, ha envaït el regne. Els mitjans informen que el seu pare, la seva promesa Luna i fins i tot ell mateix han mort. Sense tenir clar a qui creure o en qui confiar, prossegueix el viatge amb els seus col·legues a la recerca de la veritat i disposat a reclamar el seu dret al tron del regne de Lucis. Una trama bastant senzilla, veritat?

- 'Final Fantasy XV' presenta un món completament obert. Encara que evidentment cal seguir una trama principal, en els primers deu minuts de joc te n'adones que pots fer tot el que vulguis.

- El món es diu Eos. És un món immens ple de continents, tots ells completament diferents, carregats de vida i en ocasions també perillosos.

- Els combats han canviat radicalment en aquest 'Final Fantasy'. Només pots controlar Noctis, però tens quatre espais d'equip per a armes, escuts o màgia. El combat va com la seda i no has d'esperar el teu torn per atacar. Pots anar variant les teves combinacions d'atacs amb els quatre espais de l'equip.

- La tècnica Lux Impetus de Noctis és el més increïble que hi ha al món en aquests moments. Noctis té l'habilitat de llançar l'espasa i projectar-se d'un lloc a un altre, la qual cosa et permet atacar estratègicament els enemics llunyans (com més lluny estiguin, major serà el multiplicador de dany), i allunyar-te de la batalla en cas que necessitis una cura ràpida, llançar un encanteri o deixar que els teus aliats s'encarreguin dels enemics.

- Els atacs amb Lux Impetus van adoptant diferents formes en el curs del joc i poden pujar bastant de nivell (veure punt 14) fins tornar-se molt més poderosos del que has pogut veure en qualsevol vídeo o transmissió en directe. No existeixen imatges en les quals es vegi això, hauràs d'experimentar-ho per tu mateix.

- El rol dels membres del teu equip en la batalla és crític. Només controles els atacs de Noctis, però mantenint premut L1 i usant els botons de direcció pots manar simultàniament als membres del teu equip al fet que realitzin diferents habilitats. Hi ha dotzenes d'atacs en equip, útils per a diverses situacions, ja sigui en entorns oberts, masmorres, contra un sol enemic, etc.

- Efectivament, la màgia ocupa un paper central. Hi ha dos tipus de màgia: màgia elemental i màgia d'anells. Pots recol·lectar tres tipus diferents de màgia elemental: foc, gel i llamp. Aquests nodes elementals apareixen pel món de forma aleatòria. Quan recol·lectes, guardes el tipus de màgia que vols en un flascó màgic. De fet, pots combinar fins a dos tipus, és a dir, que pots llançar un blego d'encanteris de foc i raig. Depenent de quanta màgia has recol·lectat pel món, així de poderosa serà. Després pots afegir un objecte que hagis oposat, això inclou elixirs, cues de fènix o objectes que a primera vista semblen inútils. Pots usar qualsevol objecte com a modificador i la màgia canviarà completament. Els objectes alteren el conjur, per exemple, amb modificadors de EXP, dany per verí o fins i tot guareixes.

- Hi ha munts de classes d'armes i armes individuals. No volem destapar res, és molt més divertit descobrir per un mateix tot el desplegament d'armes que pot portar Noctis. No cal ni dir que hi ha des d'armes d'una mà o de dues, dagues, pistoles, escuts, llances, destrals. Cal estar atents, perquè podria ser fins i tot possible evolucionar les armes

- No es puja de nivell immediatament després de cada batalla. Hauràs d'acampar a l'aire lliure en localitzacions específiques o en llocs assenyalats a les ciutats, com les pensions. Si mors abans d'acampar o recol·lectar tota la EXP que has acumulat, perdràs tots els punts.

- Recull objectes. Com comentàvem, recol·lectar objectes és crucial per a la màgia. A més, els objectes rars poden ser útils per a una varietat de missions. No deixis d'explorar tots els recovecos del món de Eos.

- El Regalia és el cotxe del teu pare. L'aconseguiràs a partir de cert punt del joc. Es pot conduir de forma manual, automàtica o fer viatges ràpids per arribar a la teva destinació. La ràdio està totalment equipada amb cançons clàssiques de 'Final Fantasy' i fins i tot un tema del guanyador d'un Grammy, DJ Afrojack. Es pot personalitzar segons progressis en el joc, tant estètica com funcionalment. Hi ha altres mitjans de transport en el joc, com els chocobos, però hauràs de descobrir-los pel teu compte.

- L'arbre d'Habilitats de 'Final Fantasy XV'. Aquesta vegada no usarem matèria ni un panell d'esferes per millorar les nostres habilitats. El funcionament és bastant senzill. Després de realitzar una diversitat d'activitats en el joc, guanyaràs PH (punts d'habilitats). Usaràs els PH que has guanyat per pujar de nivell al teu personatge segons el teu estil de joc. Però cura, els PH que ganes són per als quatre membres de l'equip, no vagis a pujar massa a Noctis i a deixar Gladio, Prompto i Ignis abandonats. Tots els elements recurrents de 'Final Fantasy' estaran aquí.