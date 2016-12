Vuit trucs per personalitzar el teu mòbil Android

Android és el sistema operatiu mòbil més personalizable. Tant si decideixes 'rootejar' el terminal com si no, Google ofereix multitud de possibilitats perquè el teu telèfon o tableta sigui al teu gust fins el més mínim detall.

Si vols saber com fer del teu 'smartphone' un dispositiu amb estil propi i que s'adapti a tu, fes un cop d'ull a aquests trucs per personalitzar el teu telèfon mòbil Android. No necessites 'rootejar' l'aparell, sinó que podràs canviar les coses solament descarregant complements de la botiga d'aplicacions o d'Internet.

1. Launchers, la base fonamental de tota la personalització

Un 'launcher' és una aplicació que s'instal·la al mòbil i que executa l'arrencada del sistema del telèfon. Què vol dir? Que és l'encarregada que el terminal s'encengui i de mostrar-nos les pàgines d'inici, les icones, d'executar correctament la resta de 'apps', etc.

En la gran majoria de telèfons amb Android – a excepció dels Nexus de Google que arriben amb el sistema operatiu "pur" – hi ha un 'launcher' instal·lat de fàbrica que respon als interessos de l'empresa fabricadora, de manera que depenent de si tens un telèfon Samsung, HTC o LG, per exemple, tindràs un 'launcher' diferent.

Si no t'agrada, sigui perquè vols tenir més llibertat per reorganitzar icones o per si vols accedir a un altre tipus de personalitzacions com la grandària o aparença d'aquestes icones, l'organització dels menús o ocultar algunes aplicacions (molt útil per aquestes 'apps' que arriben instal·lades de fàbrica i que no s'usen), la instal·lació d'un 'launcher' descargable des de la pròpia Play Store et vindrà com a anell al dit.

Cal destacar que, com que el mòbil no està 'rootejat' aquests 'launchers' s'instal·len sobre el que ve de fàbrica, per la qual cosa aquest pot quedar en segon pla i consumir bateria. Tens a veure bé les opcions del programa que instal·lis per si, entre elles, hi ha alguna forma de desactivar el 'launcher' de fàbrica.

Un dels 'launchers' més populars és Nova Launcher, que fa que el 'launcher' que té el telèfon per defecte estigui desactivat i sense consumir bateria. Els seus ajustos són molt variats i permeten fer pràcticament de tot. És molt recomanable i molt senzill d'usar.

Altres 'launcher' bastant famosos són ZenUI, per a telèfons amb Android 4.3 d'ara endavant, o Smart Launcher 3 i GO Llançador EX: tema i fons, tots molt complets, amb multitud de personalització possible (accessos ràpids, pantalla de bloqueig, gestos, millora de la llista de 'apps', etc.) i senzills d'usar.

2. Icones, per donar-li al telèfon el teu toc personal

Un altre aspecte tenir en compte en la personalització d'un telèfon Android és el tema de les icones de les aplicacions. Encara que els que vénen per defecte no estan gens malament, hi ha qui prefereix donar-li un toc més personal i tornar-los més al seu gust, sobretot per unificar l'estètica, ja que pot passar que es tinguin unes icones de 'app' molt minimalistes i uns altres més recarregats, per exemple.

Existeixen determinats 'launcher' que arriben amb una gamma d'icones adaptada a la seva estètica, però el més habitual és que puguis descarregar-te paquets d'icones des de la pròpia Play Store i instal·lar-los en la teva terminal, ja sigui perquè el 'launcher' que instal·les vingui amb una 'app' que permet instal·lar els paquets a través d'ella o perquè els ajustos de configuració de dita 'launcher' et permeten fer-ho. Rar serà que no tinguis cap de les dues opcions – en els 'launchers' destacats a l'apartat anterior pots fer-ho sense problemes –.

Si vols instal·lar un paquet d'icones però no canviar el 'launcher' del teu terminal, hauràs de recórrer a 'rootejar' el teu telèfon mòbil Android.

Icones de Candycons i Voxell.

Alguns exemples de paquets d'icones per Android són marshmallow, per tenir les icones per defecte de Google en HD i retocats amb relleus, CandyCons, inspirat en Material Design però amb un toc diferent, Polycon, de disseny també minimalista, Cryten, amb icones rodones i fàcilment recognoscibles, o Voxel, amb una estètica quadrada i elegant. En la descripció de tots ells indiquen si es necessita instal·lar un 'launcher' i alguns exemples dels 'launcher' amb els quals són compatibles, però no hauries de tenir cap problema triïs l'executador que triïs.

3. Pantalla de bloqueig, també configurable

La pantalla de bloqueig (o de desbloqueig, segons com ho anomeni cada operador) a Android no és precisament el punt fort del sistema operatiu. Es tracta d'un element poc (o gens) configurable de fàbrica, per la qual cosa sol ser un dels aspectes més demandats a l'hora de personalitzar el 'smartphone'.

Alguns 'launcher' tenen a l'apartat d'ajustament diferents opcions per modificar aquesta pantalla, però també hi ha aplicacions i 'ginys' a la Play Store que es dediquen única i exclusivament a millorar aquest àmbit. La part bona és que aquest tipus de programari no va lligat, en principi, a cap 'launcher', per la qual cosa si només vols modificar aquest detall del teu telèfon podràs fer-ho sense problemes.

SlideLoke Locker és una d'aquestes 'apps' per a la pantalla de bloqueig. Està pensada perquè puguis gestionar totes les teves notificacions sense sortir de la pantalla en qüestió i té una estètica minimalista. Serveix per Android 4.1 d'ara endavant.

Només Locker serveix per personalitzar la contrasenya de desbloquejo, podent utilitzar fins i tot fotografies per fer-la més complexa. Locker master, per la seva banda, permet als propis usuaris crear els temes o fons de la pantalla amb el seu editor, a més de personalitzar mètodes de desbloquejo i configurar diferents dissenys de les icones de pantalla.

4. Fons de pantalla, per alegrar-te la vista cada vegada que usis el mòbil

Tothom sap que un fons de pantalla serveix perquè vegis alguna cosa bonica cada vegada que desbloquegis el mòbil, i no el que tingui el telèfon posat de fàbrica.

Els fons de pantalla te'ls pots descarregar de forma gratuïta des de Google o aprofitar algun dels que vénen en els 'launcher' si te n'instal·les algun. Tot i així, si vols tenir una aplicació amb fons de pantalla, també pots, n'hi ha moltes gratuïtes a la Play Store.

Un exemple d'aquestes 'app's és wallsplash, amb més de 3000 fons en alta resolució categoritzats per temàtica. Quan trobis un que t'agradi, n'hi ha prou amb escollir-ho i donar-li al botó corresponent per establir-ho de fons de pantalla. Una altra aplicació de l'estil és Wonderwall.

Fons de pantalla per Android

Si vols fer servir una pàgina web, Papers.co és totalment gratuïta i té infinitat de fons de pantalla de tot tipus.

5. Tipografia, al teu gust

La tipografia és el més complex per a la gran majoria de dispositius, ja que és un aspecte amb una personalització més limitada si no tens el telèfon Android 'rootejat'.

Per als terminals amb FlipFont, com els Samsung o els HTC, això és bufar i fer ampolles, perquè n'hi ha prou amb habilitar l'opció "Orígens desconeguts" en Seguretat i instal·lar el paquet de font que trobeu per Internet.

La resta de dispositius necessiten un 'launcher' que faciliti la modificació de la tipografia per poder fer alguna cosa. El ja nomenat Go Llançador expermet modificar la font, però primer és necessari descarregar l'arxiu TTF d'Internet i copiar-la a la carpeta corresponent dins de les nombroses carpetes d'informació que instal·la aquest 'launcher' (carpeta fonts). Una vegada fet, n'hi ha prou amb navegar una mica per les opcions d'ajustos visuals per trobar com seleccionar la nova font.

6. So, perquè les teves notificacions siguin úniques

Triar un to de trucada és quelcom que tenim molt arrelat des de fa anys. Qui no s'ha posat en el mòbil alguna cançó? Fer que el telèfon mòbil soni d'una manera particular ajuda al fet que, quan sentis aquest so pel carrer, ho reconeguis més fàcilment malgrat el soroll de l'ambient.

A més de modificar el to de trucada, hi ha aplicacions que proporcionen sons diferents, ja sigui per a notificacions com per recarregar una pàgina com si parlem del so del teclat.

ZEDGE i Tons i fons per a mi són dues aplicacions que inclouen diferents tipus de sons i de fons de pantalla. Quant a sons són bastant completes i et permetran donar-li un rentat d'oïda al teu telèfon de manera senzilla.

7. Teclat, per personalitzar la manera d'escriure

Modificar el teclat és una altra d'aquestes coses que es poden fer sense necessitat de 'rootear' el telèfon mòbil Android.

Hi ha dues aplicacions que val la pena destacar, encara que són moltes les que es poden trobar en la cerca realitzada en Play Store. La primera d'elles és Fleksy, un teclat personalitzable que, encara que no té una predicció de paraules molt cridanera, permet buscar i enviar GIFs i usar determinades extensions i sons per millorar el mètode d'escriptura.

Teclat de Fleksy i de SwiftKey

8. Animacions, per fer que siguin més lentes o ràpides

Les animacions del telèfon també es poden modificar, adaptant la velocitat al gust del consumidor. Quan apareixen les animacions? Cada vegada que s'obre una aplicació, quan es canvia d'una a una altra, en les ocasions en les quals es prem sobre una fotografia per veure-la a pantalla completa, etc.

Fer-ho mitjançant un 'launcher' és molt senzill, ja que la gran majoria d'aquests tenen un apartat als ajustaments amb un mesurador de velocitat d'animació que es pot modificar. Si no vols instal·lar un 'launcher', el procés és més complex: tot i que el telèfon no estigui 'rootejat' cal anar a les opcions del desenvolupador, on parli d'animacions, per posar el nombre que es correspongui a un augment o disminució de la seva velocitat (1,5x per augmentar, 0,25 per disminuir, per exemple).