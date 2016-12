Et vols canviar el mòbil? No et perdis aquests consells

Arriba el Nadal i cal fer regals, rebre'n d'altres i, per què no, comprar-se un detallet a un mateix perquè sí, perquè t'ho has guanyat. Rellotges intel·ligents per aquí, ordinadors per allà, algun que altre joc de pas i, per descomptat, telèfons mòbils, les grans estrelles en esta època de l'any.

Espanya és a dia d'avui el país amb més 'smartphones' per habitant del món, al costat de Singapur: el 92% dels espanyols disposa de, almenys, un d'aquests dispositius. Això suposa un 4% més que l'any 2015, segons dades difoses per Black Market.

La tecnologia agrada i tenir un aparell d'aquest tipus i que s'adapti a cadascú, que no tingui l'exterior destrossat per cops i ratllades i, sobretot, que funcioni bé és fonamental per a moltes persones, ja no només pel fet que l'utilitzen per estar en contacte amb els seus amics i familiars, sinó també perquè l'usen com a centre multimèdia, càmera fotogràfica o un com un mitjà per jugar i passar una estona divertida.

Tant si vols regalar un 'smartphone' aquest Nadal com si te'l vols comprar a tu mateix o deixaràs caure a algú que en necessites un, el primer que has de fer és saber què comprar i per què fer-ho. Mira aquests consells per trobar el millor telèfon mòbil possible i que s'adapti al que busques o vols per a algú altre.

Preu

El primer que has de fer saber de quant pressupost disposes. Avui en dia els mòbils es classifiquen en quatre categories: baixa, mitjana, alta i 'premium'. La gamma més bàsica no supera els 200 euros, mentre que la gamma mitjana va d'aquests 200 fins als 400 euros; la gamma alta i la 'premium', respectivament, van fins als 700 euros i d'aquesta xifra endavant.

Aquí has de valorar també per què el faràs servir tu o la persona que rebi el regal: si s'utilitza per enviar WhatsApp i trucar, un gamma baixa serà suficient; si ja parlem d'algú que vol fer molt bones fotografies i que utilitza molt el terminal per jugar, l'ideal és que es tracti d'un gamma alta o 'premium' - a major ús o major necessitat, millor ha de ser el 'smartphone' perquè serveixi per al seu propòsit.

Pantalla

La grandària de la pantalla importa. I molt. No és el mateix utilitzar un telèfon de la grandària de la teva mà que usar-ne un de molt gran o un que es quedi curt per temes de funcionabilitat i comoditat.

L'estàndard de pantalla està entre les 4,7 polzades de l'iPhone i els 5,2 de terminals Android. Tingues en compte que hi ha a qui no li agrada haver de desplaçar la mà o utilitzar les dos per fer funcionar el terminal. Encara que cada vegada n'hi ha menys, sí que se seguixen trobant 'smartphone' amb pantalles de 4 a 4,5 polzades, com seria l'iPhone SE.

A més, pot ser que algú necessiti una pantalla més gran per problemes de visió o comoditat. Hi ha molts terminals avui en dia amb pantalles de 5,5 polzades o fins i tot més en qualsevol sistema operatiu.

Quant a la resolució, els telèfons es poden agrupar en: menys de 1080p (720p, per exemple), 1080p i més de 1080p (2K, per exemple). A més resolució major qualitat d'imatge, així que mira bé este aspecte a l'hora de triar qualsevol cosa.

Bateria

La bateria és un aspecte essencial a l'hora de triar un telèfon mòbil, ja que amb els cicles de càrrega (les vegades que l'endollem a la llum perquè la bateria torni a estar completa) la bateria va empitjorant i cada vegada dura menys, cosa que acaba donant molt la llauna, i més encara quan molts terminals no tenen una autonomia prou àmplia.

Assegura't que la bateria tingui un nombre de mAh alt. No en totes les gammes ni en tots els terminals o sistemes operatius se'n troben amb capacitat elevada, però intenta assegurar-te que rondi, com a mínim, els 3000 mAh per a no endur-te esglais segons passen els mesos.

Emmagatzematge

La capacitat d'emmagatzematge és aquesta xifra que et diu quantes coses caben en el teu telèfon mòbil. És estrany que surtin a la venda telèfons mòbils amb menys de 16 GB de RAM, però llevat que inclogui una ranura per a expandir la memòria, menys d'eixa xifra se't quedarà curt en breu.

Si uses – o la persona a la que regalaràs el mòbil – serveis en el núvol per a guardar imatges, escoltar música, etc., i ets dels que manté més o menys sempre les mateixes aplicacions instal·lades i sense que siguen massa, amb un telèfon de 16 GB no tindràs gaire problemes, igual que si buides constantment el mòbil d'arxius guardats. En canvi, si descàrregues moltes coses i t'agrada tenir emmagatzemades tot tipus de fotografies o vídeos, necessitaràs un mínim de 32 GB d'espai.

No oblides fixar-te en el tema de la targeta de memòria, ja que si el telèfon (només mòbils Android; els iPhone no venen amb ella) inclou emmagatzematge expandible, no tens per què fixar-te tant en l'espai que ve de fàbrica amb el mòbil.

Memòria RAM

La memòria RAM és aquest component del telèfon mòbil que serveix per dur a terme una navegació més o menys fluïda. Depèn de la quantitat de RAM del terminal i de com n'estigui d'optimitzada (aquí també influeix el SO i el processador), es podran tenir més o menys aplicacions obertes i canviar entre les unes i les altres ràpidament, així com executar videojocs que requereixin més potència i perquè els processos en segon pla s'executin de forma correcta.

La quantitat de RAM que necessitis dependrà de l'ús que li donis al teu 'smartphone'. A millor RAM, més quantitat d''apps' podran executar-se alhora i amb major fluïdesa. Si jugaràs molt, utilitzaràs aplicacions d'edició o consumiràs de forma constant molt contingut multimèdia (vídeos, sobretot), necessitaràs més memòria RAM.

2-3 GB de RAM és el mínim que hauria de tenir el teu telèfon si no vols fer grans coses amb ell – o si està ben optimitzat, com en el cas dels iPhone -, però molts terminals arriben als 4 GB o fins i tot als 6 GB, com l'OnePlus 3.

Càmera

Hi ha molta gent que utilitza el telèfon mòbil com la seva càmera fotogràfica de referència i fa multitud de fotografies amb ell al llarg del dia. Altres, en canvi, usen la càmera simplement per pujar alguna imatge a les xarxes socials o per a guardar records puntuals. Pot ocórrer també que la qualitat importe molt o, per contra, que siga alguna cosa secundari i amb que la foto siga visible i els elements distingibles sigui poc més que suficient.

El fonamental que no et deixes enganyar pels megapíxeles que tingui el 'smartphone', ja que aquests indiquen la grandària de les imatges fotografiades, però la qualitat depèn molt més del sensor i del model del mateix. Què vol dir això? Que per molt que posi el telèfon que té 21 megapíxeles, no té per què fer unes fotografies meravelloses.

L'habitual és trobar mòbils amb 12 o menys megapíxels en gammes baixes i mitjanes, però la gamma mitjana ja ofereix una qualitat més que acceptable per a un usuari ocasional i fins i tot mitjà en alguns models (terminals d'Huawei o OnePlus, per exemple). La gamma alta i 'premium' va de 12 megapíxels endavant, amb bons sensors.

En aquestes dues gammes, quelcom important a tenir en compte – el que diferenciarà una bona càmera d'una més corrent, ja que solen usar sensors més o menys pareguts – és l'obertura focal (el nombre ""f , que quant menor siga, millor) i coses com l'estabilització òptica o tecnologies d'altres tipus.

Si no entens molt d'este tipus de tecnicismes, no t'ho pensis dues vegades i acosta't a un punt de venda i prova a fer alguna fotografia amb diversos models per veure quina càmera et convenç més.

Sistema operatiu

Actualment hi ha tres sistemes operatius mòbils: Windows Phone, Android i iOS. El primer d'ells, de Microsoft, té una popularitat realment menor que els anteriors - i menys aplicacions disponibles per a descarregar -, però pot ser interessant si tot el teu espai tecnològic es basa en Windows o si simplement t'agrada més el funcionament del sistema. Pots trobar-ho terminals Lumia de gamma baixa, mitjana i alta.

El sistema operatiu d'Apple, iOS, no es troba especialment en mòbils barats, per la qual cosa si vols un mòbil amb ell, hauràs d'anar-te a la gamma alta (iPhone 6 SE) o ja a la gamma 'premium' (iPhone 7 i 7 Plus).

El programari més versàtil en termes econòmics és Android, ja que el podràs trobar en telèfons de qualsevol rang de preu. Només els Google Pixel (gamma 'premium') incorporen Android base de fàbrica, però hi ha companyies que utilitzen el SO i afigen una lleu capa de personalització, sense que es note a l'excés. Unes altres, com Samsung, sí que inclouen un sistema operatiu Android més modificat.

En Android una cosa molt important és que t'asseguris de comprar un telèfon amb la versió més actualitzada possible. Ara mateix van per la versió 7, Android Nougat, per la qual cosa el millor és adquirir un terminal amb ella, però amb que siga un telèfon que compte amb Android 6, Marshmallow, i que s'actualitzi, és suficient (això és el més comú ara mateix en gammes mitjanes-altes, altes i 'premium').