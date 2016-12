6 recomanacions sobre els teus fills i les noves tecnologies

"Quina edat és la recomanable per comprar-li un mòbil al meu fill?" "Quant de temps davant d'una pantalla és l'adequat per a un nen?" "He de tenir la contrasenya del mòbil del meu fill?". Aquestes són algunes de les preguntes que més inquieten els pares avui dia. Les noves tecnologies són un fenomen tan modern i que ha aparegut amb tanta rapidesa que molts pares senten que no posseeixen els coneixements ni les eines suficients sobre el tema. Si bé és cert que no disposem d'una recepta màgica, hi ha algunes qüestions a tenir en compte que facilitaran que el nostre fill tingui una relació molt més sana amb els dispositius electrònics, aconseguint així prevenir dificultats en el futur. Esteu preparats? Aquí van alguns consells pràctics que us ajudaran:

Quina és l'edat més adequada per comprar-li un mòbil al meu fill?

La resposta és: depèn. Hem de tenir en compte diferents coses, com el nivell de maduresa del nen i la utilitat que per a ell pot tenir el telèfon. Per jugar? Existeixen altres alternatives sobre les quals podem tenir més control, com una tablet o una videoconsola. Per comunicar-se? Pensem si és realment una necessitat en aquests moments. Com a norma general, s'estableixen els 12 anys com l'edat més adequada per tenir un mòbil, coincidint amb l'etapa en la qual el nen comença a sortir i a augmentar les seves relacions socials amb els seus iguals.

Per tant, el mòbil serveix tant com a eina de comunicació amb els seus amics com de supervisió i control per part dels pares. No obstant això, sigui a l'edat que sigui sempre s'han d'establir normes. Alguns suggeriments que Úrsula Perona comenta al seu bloc són prohibir que porti el mòbil a classe, no disposar d'ell mentre s'estudia o es fan deures i portar un seguiment del temps d'ús i del consum que realitza, respectant sempre la intimitat del teu fill , tal com exposo en aquest article.

Quant de temps davant d'una pantalla és l'adequat per a un nen?

Una de les coses més importants és el control del "temps de pantalla" que ha de passar un nen, que engloba activitats com veure la televisió, usar la tablet o jugar amb videojocs. Tal com indica el psicòleg Miguel Ángel Rizaldos, els nens menors de dos anys no han de passar cap temps davant d'una pantalla, mentre que els majors de dos anys haurien de fer com a màxim entre 1 i 2 hores al dia.

La sobreexposició la pantalla pot tenir efectes negatius com un major risc d'obesitat, problemes de son o dificultats per mantenir l'atenció en les activitats escolars, en ser aquestes més "avorrides" que les noves tecnologies.

Modificar un hàbit sempre és difícil, i en aquest cas segur que et trobaràs amb l'oposició de l'infant. No obstant això, pots fer petits canvis graduals com no connectar la televisió durant els àpats, retirar els dispositius electrònics de l'habitació del nen o proposar activitats alternatives motivants (jocs de taula, manualitats, etc.).

He de preocupar si el meu fill passa més temps del recomanat davant de la pantalla?

Si el teu fill passa més temps del recomanat, no t'atabalis, de fet la majoria dels nens passen entre 5 i 7 hores al dia. Però és cert que has de plantejar actuar al respecte, potser fins i tot amb l'ajuda d'un psicòleg que t'assessori sobre com canviar el comportament del teu fill per prevenir l'impacte d'aquest ús excessiu, ja que això sí que ha de preocupar-te.

Perquè alguns estudis indiquen que una sobreexposició del nen als dispositius electrònics pot tenir importants conseqüències negatives. Els nens que abusen de les noves tecnologies veuen afectat el seu creixement cerebral, posseeixen més dificultats d'aprenentatge ia nivell psicomotor, desenvolupen més problemes en la infància (depressió, ansietat, trastorns del comportament, problemes de son, etc.), tenen un major risc d'obesitat i, a més, un major risc de desenvolupar certes addiccions durant l'adolescència.

Està bé que tranquil·litzi al meu fill deixant-li el meu telèfon quan té una rebequeria?

Quan un nen és bebè, no és capaç d'expressar quan té gana, son, quan necessita que li canviïn el bolquer, etc. Per tant, utilitza el plor com a expressió del seu malestar, aconseguint així que el pare o la mare atenguin la seva demanda. El creixement del nen porta aparellat l'aprenentatge de la gestió d'emocions; gradualment ha d'expressar amb paraules allò que li desagrada i contenir emocions desadaptatives com la ràbia, l'enuig, etc. Aquesta gestió d'emocions és indicador d'un correcte desenvolupament futur, sent aquests nens menys agressius, més tolerants a la frustració i menys impulsius.

Creieu que donar-li un mòbil a un nen cada vegada que plora és una bona manera de fomentar la seva gestió emocional? Més aviat al contrari: el nen aprèn un patró d'"esquivar" el malestar i no afrontar-lo, el que segur que farà és portar-li moltes dificultats en la seva relació amb els altres. El problema seguirà allà una vegada que el nen deixi d'usar el telèfon, però haurem perdut una oportunitat meravellosa de ensenyar com solucionar-ho.

Són negatives les noves tecnologies en els nens?

És clar que no! En les meves xerrades sobre ús responsable de les noves tecnologies sempre explico als pares la mateixa història: quan Alfred Nobel (sí, el mateix dels premis Nobel) va inventar la dinamita, el seu objectiu era el de crear una arma tan poderosa que servís per dissuadir a qualsevol país d'atacar un altre per por d'un contraatac amb aquesta arma. No obstant això, la idea d'Alfred Nobel aviat es va desdibuixar, constituint-se la dinamita com una de les armes més decisives en el desenvolupament de la I Guerra Mundial.

Amb això intento transmetre que les coses no són bones o dolentes per definició, sinó que depèn de l'ús que li donem. Les noves tecnologies seran un element crucial en la nostra societat i els nens hauran de saber usar-les correctament per desenvolupar-se tant a nivell personal com a nivell laboral. No obstant això, per a això cal educar en el seu ús responsable ja que un nen no té la suficient capacitat d'autoregular el seu comportament.

La meva forma d'utilitzar les noves tecnologies influeix en els meus fills?

Els pares són el principal model de conducta per als nens, tant per a bé com per a mal. L'ús que tu donis al teu telèfon mòbil servirà d'aprenentatge al teu fill sobre quina és la millor manera de fer-ho. Alguns estudis han demostrat que la majoria dels pares (un 40%) es queden absorts en el seu telèfon durant els àpats, ignorant per complet als seus fills; aquests adults van ser més més durs tant física com verbalment amb els seus fills durant el menjar.

Servir de model també és important per educar els nostres fills en l'avorriment, és a dir, facilitar moments on el cervell no estigui fent res, ja que això ha demostrat ser important per millorar la creativitat. Si davant el menor indici d'avorriment els pares recorrem a la pantalla del telèfon, els nens probablement imitaran aquest patró.

La tasca d'educar és una de les més difícils que existeixen. La gestió de l'ús de les noves tecnologies en els fills és molt complicada, per això molts pares se senten aclaparats i confosos sobre com actuar. Espero que aquest article us hagi servit per aclarir alguns dels dubtes més freqüents en pares.

La clau, com haureu pogut comprovar en les respostes, és controlar el temps i la manera d'ús i educar, ja que és l'única manera que el nen aprengui el que està bé i el que està malament pel que fa a les noves tecnologies. Abans de deixar als nostres fills sortir sols al carrer, ens assegurem d'haver-los ensenyat el camí a l'escola, a creuar pel pas de vianants, a mirar a banda i banda del carrer i a no parlar amb desconeguts. De la mateixa manera, cal no tenir por de les noves tecnologies, sempre que ens preocupem de ensenyar-los a fer-ho de manera segura.