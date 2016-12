Aplicacions per imprimir fotografies des del mòbil

Els mòbils s'han convertit en càmeres de fotos i àlbums on guardem tots els instants fotografiats. No obstant això, hi ha moments en què ens ve de gust imprimir alguna foto.

Actualment existeixen aplicacions que permeten imprimir fàcilment des del mòbil aquestes fotografies que ens arriben, que se'ns descarreguen en el rodet del dispositiu i que s'acaben perdent entre tanta imatge. A continuació us presentem una llista de ´apps´, però a la vostra botiga d'aplicacions en podràs trobar moltes més.

LALALAB

Lalalab és una aplicació que permet revelar fotos guardades en el rodet del mòbil o que estan pujades a les xarxes socials com Facebook o Instagram. Aquesta 'app' ofereix la possibilitat d'imprimir les fotografies en format polaroid (grandària de 1012 cm), en format quadrat de 1010 cm i en grandària de 1013 cm.

A més, es poden personalitzar les imatges afegint el missatge que més ens agradi, per la qual cosa pot convertir-se en un regal perfecte.

Lalalab té més productes com són els llenços, àlbums, pòsters, impressions en gran grandària, targetes de felicitació, caixes de regal i postals. Si l'enviament et corre pressa, tenen disponible l'enviament exprés amb opció de seguiment. És gratuïta i està disponible en iOS i Android.

PRINTIC

Aquesta ´app´ és una opció perfecta si desitges fotografies amb estil vintage, però sense que perdin qualitat. Printic imprimeix les fotografies en grandària 8x10 cm i en format polaroid. Un laboratori professional s'encarrega de verificar-les a mà, així que els responsables de l'aplicació asseguren que la seva qualitat està garantida.

Si volem editar les fotografies afegint-li algun missatge també podrem. I, igual que Lalalab, també permet importar imatges de xarxes socials. Quan hàgim seleccionat les que volem, Printic les imprimeix i en menys de tres dies comença el repartiment. Els preus de les fotografies van des dels 0,39 euros. L'aplicació es pot descarregar gratis en iOS i Android.

FOTOPRIX

Amb Fotoprix podem editar i aplicar filtres i efectes a les fotos del mòbil, i importar les que tenim pujades a plataformes com Flickr, Picasa, Instagram o Facebook.

Imprimeix les fotografies a grandària 11x15 cm per preus des de 0,31 euros, i podem demanar que ens les portin a casa o recollir-les en la botigA Fotoprix més propera. A més, la 'app' permet crear un Fotolibro Plus 20x15 cm també des del mòbil. S'imprimeix en paper couché de 200 grs. lluentor i s'enquaderna amb tapes embuatades.

Si volem personalitzar altres productes com tasses, plats, catifetes de ratolí per a escriptori, etc., també podem fer-ho. L'aplicació està disponible per iOS i Android de forma gratuïta.

MIMENTO

Aquesta aplicació, a més d'imprimir les fotografies, permet afegir-los un missatge personalitzat a cadascuna, i escollir fins i tot quina tipografia i color posar-li.

Ofereix dues opcions pel que fa als formats: polaroid o clàssic. Les fotografies es revelen en un paper professional, amb acabat en lluentor i els preus de les fotografies depenen del nombre de fotos que vulguem impreses o del pack que comprem.

Podem triar també l'enviament amb caixa inclosa per un preu addicional de 0,99 euros. L'aplicació permet el pagament per targeta i per PayPal. Es pot descarregar gratis en iOS i Android.

PAPER LOVER

Paper Lover ofereix una caixa que podem personalitzar amb fins a 47 fotografies i una postal personalitzada impresa pels dos costats. Les fotografies de la caixa tindran unes dimensions de 1010 cm en paper mat de 300 grams i costen 17 euros. La postal, serà de 1612 cm en cartolina estucada de 330 grams i té un preu de 3,50 euros (IVA inclòs).

Com dèiem, tant la caixa com la postal es poden personalitzar, i les fotografies a imprimir es poden triar des de la mateixa aplicació i fer la comanda sense desplaçar-nos a cap lloc. Aquesta aplicació també és gratuïta per iOS i Android.