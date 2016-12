Què ha estat el més popular de Facebook aquest 2016?

Quins moments són és el que més presència han tingut a Facebook aquest 2016? La companyia ha penjat una llista amb els temes més populars a l'Estat.

Les Olimpíades, les segones eleccions juntament amb la reelecció de Mariano Rajoy com a president del govern espanyol i l'Eurocopa 2016 se situen en els primers llocs dels deu moments sobre els quals més s'ha parlat a Facebook.

1.Olimpíades

2.Segones eleccions a Espanya i reelecció de Mariano Rajoy

3.Eurocopa 2016

4.Papers de Panamà

5.David Bowie

6.Atac a Brussel·les

7.Brexit

8.Final de la Lliga de Campions 2016

9.Crisi del PSOE i dimissió de Pedro Sánchez

10.Final de la UEFA Europa League 2016

A més, la xarxa social ha compartit també els deu moments més comentats a la plataforma a nivell global, on es troben les eleccions als Estats Units, Pokémon Go o el Brexit.

1.Eleccions als Estats Units

2.Polítics brasilers

3.Pokemon Go

4.Black Lives Matter

5.Rodrigo Duterte

6.Olimpíades

7.Brexit

8.Super Bowl

9.David Bowie

10.Muhammed Ali

I, per primera vegada, Facebook ha compartit els vídeos en directe més populars a nivell global. El primer lloc l'ocupa el vídeo de la mare que es va posar la màscara de Chewbacca i va causar furor a les xarxes socials, però les eleccions a la presidència dels Estats Units protagonitzen diversos dels vídeos.

1.Candace Payne, Chewbacca Mom

2.Ted Yoder, SoundscapesBuzzfeed,

3.Countdown to the next presidential election

4.Atlanta Buzz, People are lining up to hug police officers in Dallas

5.NBC News, Election results

6.Under the Hood, Video of a truck completely Carved out of wood

7.Viral Thread, Population count from US to CA

8.CNN, Election results on Empire State Building

9.Dena Blizzard, Pokémon Go for Moms "Chardonnay Go"

10.Super Deluxe, Election map