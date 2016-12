Estudiants valencians treballen en un tren que arriba a 1.000 km/h

Un equip de més de 30 estudiants universitaris sorgit de la Universitat Politècnica de València (UPV) treballa ja en el primer prototip del Hyperloop UPV, el "tren del futur", que podrà portar passatgers i mercaderies sense rails i preveu aconseguir velocitats de fins a 1.000 km/h.

El prototip, el desenvolupament del qual van iniciar cinc estudiants de la UPV, es presentarà a l'estiu de 2017 a Califòrnia, en la POD Competition Weekend I, segons els responsables del treball.

Hyperloop és una idea de transport basat en un sistema de tubs de gran tamany al buit pels quals circulen unes càpsules similars a les utilitzades en els supermercats per succionar els diners, però a velocitats de 1.000 km/h i amb capacitat per al transport de passatgers o càrrega.

Aquest sistema "faria possibles importants connexions industrials com Algesires-Hamburg en només tres hores, o València-Barcelona en 20 minuts, a més de que evitaria les llargues esperes a les zones d'embarcament".

A més, la seva aplicació permet "rebaixar radicalment el cost de les infraestructures", ja que compta amb "un sistema de levitació robust, altament eficient energèticament i que millora el confort i versatilitat en les corbes".

Això es deu al fet que, en situar el sistema magnètic en la part superior del tren, no són necessaris sistemes addicionals a l'interior del tub, amb el que es redueix el cost de desenvolupament i d'energia.

El sistema va néixer com un projecte per a la competició internacional d'idees per desenvolupar el futur del transport promogut per Elon Musk, on l'equip inicial, format per cinc estudiants de la Universitat Politècnica de València, va ser seleccionat d'entre més de 300 universitats de tot el món.

Aquest va ser el vídeo de presentació d'aquell projecte:

Aquest equip va participar en la Design Weekend, organitzada per SpaceX a la Universitat de Texas, on va presentar el seu concepte d'Hyperloop i va resultar guanyador de dos premis, al Millor Disseny i al Millor Subsistema de Propulsió.

Després de rebre aquests guardons, l'equip tornarà al gener del proper any a la POD Competition Weekend I de Califòrnia, on realitzarà una demostració real del seu sistema de levitació, amb un equip ampliat que ja compta amb més de 30 col·laboradors de diferents països i amb el suport d'empreses i institucions nacionals.

En la POD Competition II, a l'estiu de 2017, es presentarà un prototip complet del tren, que circularà levitant en un tub de buit creuant la pista d'1,5 quilòmetres que s'ha construït.

Els estudiants han assegurat que "molt ràpid" estaran llests per llançar un projecte empresarial, pel que actualment estan en recerca de patrocinis i preparant futures rondes d'inversió.

"El projecte requereix d'un equip d'investigadors i finançament per portar-ho avanci", ha manifestat el responsable de Comunicació i Patrocinis de Hyperloop UPV, Juan Vicén, que ha explicat que el grup d'estudiants ja té patrocinadors però ha començat una ronda amb inversors amb l'objectiu de "materialitzar al més aviat possible el projecte i explotar-ho comercialment".