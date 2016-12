Inventen un ´gadget´ per poder fer petons per telèfon

Ai, la globalització. Quantes coses bones ha portat amb si, però també quants maldecaps; i si no, que li ho preguntin a algun que altre enamorat (o ex enamorat).Quants festeigs que semblaven irrompibles han arribat al seu punt final per culpa de la tan odiada distància? Quantes llàgrimes hauran humitejat les pantalles de tants telèfons? Qui no ha desitjat poder tocar a la seva parella després de tants dies separats, i ha acabat besant la pantalla en el seu lloc?

Una recerca duta a terme a Japó ha trobat en aquestes persones anhelants d'un record del seu enamorat l'objectiu al que dirigir-se amb la seva nova invenció. Un ´gadget´ d'estrany aspecte, però la missió del qual és d'allò més lloable. Es tracta de camuflar la sensació de solitud i combatre la falta de contacte que impera en aquestes complicades relacions amb un curiós accessori envisant petons per telèfon.

I és que fins ara el so acostava la veu de l'interlocutor, i el vídeo permetia veure en directe a la persona a l'altre costat de la línia. L'experiència es completa satisfent el sentit del tacte amb aquest nou invent. L'han anomenat Kissenger, l'aparell. Consisteix en un complement que, acoblat al 'smartphone' per la part inferior, dota el nostre terminal d'un coixinet al qual podrem aplicar els nostres petons.

Una de les seves creadores, la investigadora Emma Zhang Yang, expressa que "el petó és l'expressió més directa i universal de la intimitat i l'afecte. És una manera per a nosaltres de vincular i mantenir la intimitat en les nostres relacions".

El disseny és, a dia d'avui, un prototip. Veurem quants cors se salven d'acabar fets miques gràcies a aquest curiós aparell.