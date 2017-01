Samsung renova els models de gamma mitjana Galaxy A

Samsung ha anunciat el llançament dels nous models de la sèrie Galaxy A (2017). Disponible a Europa en dues versions -el model A5 de 5,2 "i el model A3 de 4,7" -, la nova sèrie Galaxy A combina disseny, una càmera millorada i diverses noves funcionalitats.

La sèrie Galaxy A destaca per la seva estructura metàl·lica i la part posterior en vidre 3D. La qualitat de la càmera i el botó de drecera del dispositiu fan que el telèfon tingui un format més eficient i resulta còmode tant de sostenir com d'utilitzar. La sèrie Galaxy A arriba en quatre colors: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist i Peach Cloud.

Gràcies a les càmeres frontal i posterior millorades, l'avançada tecnologia de càmera ofereix ara un autofocus precís que permet que les fotografies surtin vives i nítides, fins i tot aquelles que han estat capturades en condicions d'escassa llum. A més, fer-se selfis es converteix en una tasca molt senzilla: només cal tocar en qualsevol part de la pantalla i és possible prendre una autofoto instantània en alta resolució amb el Botó de Cambra Flotant, i utilitzar la pantalla com flash frontal per obtenir fotografies amb més brillantor.

La càmera dels Galaxy A ofereix també una experiència d'usuari simplificada, permetent canviar ràpidament les maneres i filtres instantanis per afegir efectes a les fotografies.

"A Samsung, sempre intentem garantir que els nostres usuaris tenen els productes més avançats del mercat", assenyala el president de la divisió de Comunicacions Mòbils de Samsung, DJ Koh. "La nova sèrie Galaxy A és una prova d'això. Hem integrat el nostre enfocament únic de disseny al costat de les funcions que s'han enamorat als usuaris de Galaxy per oferir un rendiment afegit sense renunciar a l'estil", afegeix.

Per primera vegada, la sèrie Galaxy A ofereix resistència a l'aigua i la pols gràcies a la seva certificació IP68, que permet fer front a elements com la pluja, la suor, la sorra i la pols, perquè els usuaris puguin dur i utilitzar el dispositiu pràcticament en qualsevol part. A més, compten amb una bateria de llarga durada, mentre que la capacitat de càrrega ràpida de Samsung Galaxy A5 assegura que el dispositiu recuperi la seva plena potència més ràpid. La sèrie Galaxy A està també equipada amb un port USB Tipus C reversible.

La sèrie de telèfons inclou Samsung Pay, amb el qual els usuaris poden fer pagaments mòbils de manera segura i senzilla, i fer còpies de seguretat de les seves dades i imatges amb facilitat gràcies a Samsung Cloud. Amb la seguretat com a principal prioritat, els usuaris poden separar les seves dades privades i mantenir els seus continguts protegits en una Carpeta Segura compatible amb l'autenticació biomètrica.

Entre altres funcions, els telèfons compten amb la pantalla 'Always On Display', que permet als usuaris consultar les notificacions importants sense haver de desbloquejar el dispositiu, estalviant temps i bateria. Increment de memòria i ranura per microSD de fins a 256 GB, el que suposa que els usuaris poden capturar i guardar contingut sense haver de preocupar per la capacitat d'emmagatzematge.