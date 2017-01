Els millors mòbils que arribaran aquest any 2017

Amb el 2017 acabar d'estrenar, és un bon moment per repassar els principals llançaments de telèfons mòbils que ens oferirà l'any. Tot i que les dates concretes no es coneixen, en els propers dotze mesos les grans firmes presentaran noves versions de les seves diferents gammes de smartphones. Entre els models estrella, de nou s'espera que destaquin les apostes de Samsung i Apple, encara que altres firmes buscaran seguir millorant per colar-se en aquesta disputa.

Conèixer les intencions de les signatures pot ajudar-nos a preveure la nostra decisió de compra si estem pensant en canviar de terminal o en fer un regal al llarg de l'any.

iPhone7s o iPhone8

Si fem cas a la tradició d'Apple, el seu pròxim telèfon intel·ligent iPhone7s o iPhone 8 es llançarà al setembre. El fet que es compleixi una dècada del llançament del primer iPhone, fa pensar en el llançament d'un mòbil revolucionari. Es preveu que la nova versió compti amb sistema de càrrega sense fil. Les previsions parlen d'un disseny en vidre amb marc de metall, de la possibilitat que la pantalla sigui OLED, probablement de 5 polzades. El model també podria incorporar una càmera dual vertical.

Samsung Galaxy S8

El gran rival de l'iPhone es renovarà probablement com a Samsung Galaxy S8. La seva presentació es preveu pel mes d'abril. Les informacions prèvies parlen d'un aparell sense el botó d'inici tradicional, substituït per sensors d'empremtes. Es preveuen dos models amb 5,7 i 6,2 polzades respectivament amb un marc reduït al mínim, encara que altres informacions parlen de mides de 5,1 i 5,5. Com l'iPhone, podria prescindir del port per auriculars.

LG G6

LG va cridar l'atenció en 2016 amb el seu LG G5 modular, el que ha generat moltes expectatives per al següent model. No hi ha molta informació al respecte, però s'espera que es presenti al Mobile World Congress de febrer a Barcelona. La signatura sud-coreana podria incorporar al seu vaixell insígnia el sistema de càrrega sense fils i un escànner d'iris. La pantalla podria ser de 5,2 polzades.

One Plus 4

Encara que a Espanya no és una marca estesa, el 2017 tots esperen molt del One Plus 4, que arribarà equipat amb dues càmeres espectaculars, d'entre 12 i 16 megapíxels de la frontal i de fins a 21 la del darrere. La pantalla serà OLED, segurament de 5,5 polzades. El relleu del celebrat One Plus 3 arribarà entre maig i juny.

Huawei P10

Les bones sensacions que ha deixat el Huawei P9 també ha alimentat l'expectació pel pròxim model de la firma xinesa, previsiblement el P10. Respecte a les seves característiques, algunes informacions parlen de la possibilitat que incorpori una pantalla corba, encara que altres esperen una estàndard de 5,5 polzades amb resolució QHD. El Huawei P10 tindrà una càmera principal de fins a 12 megapíxels i una frontal de 8.

HTC 11

HTC va tornar el 2016 a l'esglaó dels mòbils d'alta gamma amb l'HTC 10, amb el qual la marca va millorar entre altres funcionalitats, la càmera. Ara s'espera que a les seves bones prestacions i al seu elegant disseny s'hi puguin afegir noves millores. Tot apunta que el model de la firma taiwanesa arribi amb processador Snapdragon 835 i 8GB de RAM.

Nokia D1C

Les esperances en el ressorgiment de Nokia no es perden malgrat els fallits intents de recuperar la seva posició a l'olimp dels millors mòbils. Per 2017 s'espera l'arribada del D1C. Serà Nokia, però amb Android. Pel que sembla, tindrà lector d'empremtes i amb dues versions, una de major categoria. Comptarà amb lector d'empremtes i podria incorporar una pantalla IPS amb resolució FullHD, encara que es desconeix encara la seva grandària.