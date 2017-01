Els drones exploten a Las Vegas

Tota una nova generació de drones està sorprenent en el CES -Consumer Electronic Show- que aquests dies s'està celebrant a Las Vegas. L'esdeveniment sobre tecnologia de consum més gran -i important- del planeta ha vist el naixement dels drones del futur, la versatilitat permetrà per primera vegada usar-los tant en facetes personals com professionals altament especialitzades.

Els autoretrats, selfies per entendre'ns, són una forma d'expressió que no té límits. Bona prova d'això són els nous drones per selfies de Skyrocket. Aquesta petita però innovadora companyia californiana ha creat un dron capaç de gravar-nos i fer-nos fotos de forma automàtica, enviant després les imatges directament al telèfon intel·ligent, elevant -i mai millor dit- el tema dels selfies a una nova dimensió. A més, les imatges s'envien de forma automàtica -si així ho volem- a les xarxes socials.

La firma tecnològica Intel, convertida ja en molt més que un fabricant de processadors, va mostrar a Las Vegas els seus nous dispositius tant per a l'entreteniment com per al sector professional. En una interessant presentació, Jeffery El, director de màrqueting de drones de la companyia, va mostrar la seva nova plataforma per a vehicles aeris no tripulats anomenada Intel Aero Platform, el kit ja ha posat a l'abast de desenvolupadors i que ofereix noves tecnologies capaços de, entre altres coses, fer que un drone persegueixi un objecte que es mou mentre monitoritza l'entorn i evita xocar contra qualsevol obstacle.

D'aquesta forma, per exemple, una excursió en bicicleta per la muntanya pot ser gravada des de les altures per un dron autònom que segueix als ciclistes, mentre aquests sortegen arbres i roques. El dron amb la tecnologia Intelligent Route és capaç de fer un mapa 3D de tot el seu entorn en temps real alhora que detecta tot tipus d'obstacles i els evita de forma automàtica, seguint així el recorregut dels ciclistes.

Les noves tecnologies presentades per Intel, canviaran la forma de treballar de moltes indústries. Aquests nous dispositius poden realitzar inspeccions d'edificacions per detectar gràcies a la seva tecnologia RealSense fins al més mínim error en l'estructura d'un edifici.

Aquests mateixos drones poden fins i tot realitzar mapes 3D de tot tipus d'edificis, ciutats o construccions per a realitzar després complexos i precisos modelats 3D. En mineria, aquestes mateixes utilitats en combinació amb càmeres espectrals permeten detectar què hi ha sota la superfície d'una zona agrícola o muntanyosa.

Però els drones vists a Las Vegas no només volen. Drones que van terra i per l'aigua s'han pogut veure -i en abundància- al llarg i ample d'un CES que promet ser dels millors que es recorden.