Una extensió de Google Chrome reemplaça les fotos de Trump per altres de gatets

Des de la seva arribada a la presidència dels Estats Units el passat 20 de gener Donald Trump ha estat protagonista en els mitjans de comunicació gràcies a les seves polítiques, les protestes en contra seva i les declaracions de famosos, empresaris i polítics d'altres països. És per això que la seva imatge està present en cada racó de la xarxa, però Google Chrome ha ideat un pla perquè els usuaris puguin descansar del polèmic president.

Chrome ha desenvolupat una nova extensió per poder substituir totes les imatges de Trump per quelcom que triomfa molt més entre el públic, gatets. Aquesta extensió, que n'hi ha prou amb instal·lar-la i començarà a funcionar, es diu'Make America Kittens Again', en referència al tan sentit eslògan'Make America Great Again'. Substitueix automàticament totes les imatges del 45è president dels EUA per altres de petits gatets, imatges que majoritàriament s'han obtingut de comptes de Flickr que tenen llicència de Creative Commons i altres que han estat enviades a través d''Tea And Kittens' .

El funcionament de la nova aplicació és molt senzill. El programa busca totes les imatges que comptin amb la paraula Trump en la seva descripció o nom original i les substitueix per aquelles on aquests cadells siguin els protagonistes. No obstant això, el fet de ser tan senzilla pot resultar en algun error, si aquestes imatges no compten amb aquesta paraula no seran substituïdes. A més, s'ha donat el cas en el qual fotografies que no siguin del president es canviïn perquè sí compten amb aquests requisits.

L'extensió ja ha superat les 40.000 descàrregues i gràcies a aquesta popularització seu creador, Tom Royal, ha afegit més filtres que bloquegen les imatges d'altres líders polítics, aquestes són les del vicepresident dels Estats Units, Mike Pence; el líder del partit d'ultradreta britànic UKIP, Nigel Farage; la presidenta del Front Nacional francès, Marine Le Pen; o Geert Wilders, el polític neerlandès fundador del Partit per la Llibertat (PVV).

Si volem tornar a la versió original i desactivar aquesta extensió n'hi haurà prou amb què els usuaris premin el botó dret del ratolí i seleccioneu l'opció'Make Kittens Trump Again'. L'extensió encara no funciona bé a les xarxes socials, encara que cada vegada aconsegueix canviar més fotos a Twitter.