Descobreix les novetats principals del Mobile World Congress 2017

El Mobile World Congres 2017, que arrencarà el proper 27 de febrer, estrenarà dues programacions específiques entorn els adolescents i les dones: ´YoMo´ i ´Women 4Tech´. El primer s´adreçarà a joves d´entre 10 i 16 anys. "Tot i no ser consumidors principals, són el futur, i és important donar-los la oportunitat d´impulsar les noves tecnologies", ha destacat aquest dimecres el conseller delegat de GSMA, John Hoffman. Alhora, també es vol animar els joves a eliminar l´escletxa de gènere en la indústria de la telefonia mòbil, una qüestió que es treballarà a fons a ´Women 4Tech´. Aquí s´hi englobaran diverses ponències i trobades empresarials, amb l´objectiu que les dones arribin a representar el 25% dels assistents al MWC. D´altra banda, l´edició d´aquest any comptarà amb el conseller delegat de Netflix, Reed Hastings, contrarestant l´absència del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. GSMA ha atribuït el canvi a la voluntat d´aconseguir una "rotació" de continguts.

El recinte Gran Via de Fira de Barcelona serà de nou l´epicentre de la tecnologia mòbil la darrera setmana de febrer. Sota el lema ´The next element´ reunirà més de 2.000 expositors en un espai de 240.000 metres quadrats, per on confien que hi passaran més de 101.000 visitants. La innovació aplicada a les ciutats serà el teló de fons d´una edició on tornaran a sobresortir la realitat virtual, la realitat augmentada, l´internet de les coses, el grafè i la tecnologia 5G. D´aquesta manera, el congrés mostrarà, per exemple, l´ús de drons interconnectats, connexions tecnologies amb foques per avaluar la seva presència i evolució en el fons marí, així com també es mostraran els darrers avenços en la tecnologia mòbil aplicada a l´automoció.

Alhora, GSMA ha focalitzat les novetats d´aquesta edició en els adolescents i les dones. En aquest sentit, el recinte de Montjuïc acollirà el programa ´Youth Mobile Festival: YoMo´, on 16.000 joves d´entre 10 i 16 anys provinents de Catalunya i de diferents punts de l´estat espanyol treballaran projectes entorn la telefonia mòbil i les noves tecnologies. El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ha subratllat la importància d´introduir els joves en aquest sector per a què desenvolupin els seus projectes, alhora que confia que les noves generacions puguin contribuir a eliminar l´escletxa digital de gènere.

És en aquest sentit que el Mobile World Congress 2017 també estrenarà l´apartat ´Women 4Tech´, des d´on GSMA vol reforçar la presència femenina. Hoffman ha lamentat que, durant la darrera edició del congrés, les dones van representar tan sols un 21% dels assistents, en una xifra que espera incrementar aquest any, arribant, com a mínim, al 25%. Així, el màxim responsable del MWC ha fet una defensa per l´equitat de gènere, sense descartar que en un futur proper es pugui assolir una presència entre homes i dones del 50%. "Anem a canviar la situació actual", ha encoratjat John Hoffman. ´Women 4Tech´ es desplegarà al recinte de Gran Via, amb diverses ponències i trobades de negocis.

Aquests dos programes adreçats principalment als joves i les dones es duran a terme de forma simultània a altres esdeveniments ja consolidats, com ´4 Years From Now´ (4YFN), que es tornarà a instal€lar a Montjuïc. Novament, l´objectiu és crear una plataforma per acollir iniciatives empresarials entorn les noves tecnologies i posar en contacte emprenedors i inversors del sector. S´hi esperen 600 expositors, 500 inversors i fins a 20.000 participants, amb la presència de 270 ponents.



Netflix, cap de cartell dels ponents del MWC 2017



Pel que fa al programa de conferències del MWC 2017, aquest cop no s´hi preveu la presència de Mark Zuckerberg, creador de facebook i punt mediàtic d´atenció durant les darreres edicions. El director de màrqueting de GSMA, Michael O´Hara, ha assegurat que enguany no han comptat amb Zuckerberg perquè la voluntat és aconseguir una "rotació" de ponents i continguts any rere any. Per contra, O´Hara ha destacat la presència del conseller delegat de la plataforma de continguts Netflix, Reed Hastings, que oferirà una conferència el dia 27 de febrer al vespre, durant la jornada inaugural del MWC.

A banda de Netflix, el congrés mundial de telefonia mòbil també comptarà amb conferències dels directius de Niantic –dissenyadors de Pokemón Go-, Line i Open Garden, i també dels principals operadors, com Bharti, Softbank, Telefónica, Orange o Tele2. Pel que fa a l´àmbit dels proveïdors, la programació d´aquest any engloba conferències dels directius de Huawei, Nokia, NEC i Kaspersky. Finalment, el Mobile World Congress també ha programat ponències de grans influents mundials, amb els màxims representants en desenvolupament digital de la Comissió Europea, les Nacions Unides i els Estats Units.



465 MEUR d´impacte econòmic



Durant la presentació de l´edició 2017 del MWC celebrada aquest dimecres, GSMA també ha incidit en l´impacte econòmic que genera el congrés, xifrat en 465 milions d´euros per aquest 2017. Al mateix temps, l´organització preveu que l´esdeveniment suposarà la creació de 13.213 llocs de treball. Fent balanç des del 2006, GSMA calcula que el conjunt de totes les edicions del Mobile World Congres han suposat un impacte econòmic de 3.900 milions d´euros i la creació de 101.000 llocs de feina.