Els menors de 14 anys no poden tenir xarxes socials, adverteixen els experts

La llei espanyola no permet que per sota dels 14 anys els nens i adolescents s'obrin comptes en les xarxes socials. Així ho recorda un portaveu de l'Associació Espanyola de Responsables de Comunitat Online i Professionals Social Media (AERCO-PSM). No es tracta de què és el que fa el menor en elles, sinó que no poden cedir la seva informació a les grans companyies propietàries d'aquestes aplicacions. Per sota d'aquesta edat, cal el consentiment de pares o tutors.

El Reglament de protecció de dades de la Unió Europea que no començarà a aplicar-se fins el maig de 2018, estableix que l'edat a la qual els menors poden prestar el seu consentiment per al tractament de dades personals en l'àmbit dels serveis de la societat de la informació és de 16 anys. No obstant això, permet rebaixar aquesta edat i que cada Estat membre estableixi la seva pròpia. El límit inferior és de 13 anys.

A partir de llavors Espanya pot augmentar el límit a 16 anys o mantenir-lo en 14, una edat que segueix estant per sobre del que molts pares pensen.

L'AERCO-PSM afirma, a més, que als Estats Units xarxes socials com Facebook es regeixen per la legislació de Califòrnia, on el límit d'edat per accedir-hi són els 13 anys. El problema és que no exigeixen cap tipus d'identificació que verifiqui que el menor té realment l'edat que diu tenir. Per això internet està també ple de perfils falsos.

Perquè una xarxa social sigui considerada com a tal, ha de poder crear-se un perfil en ella, cedir dades pròpies i interactuar amb altres. Serveis de missatgeria com "Whatsapp" són, per tant, xarxes socials. També molts jocs que permeten interacció entre diferents usuaris, com la famosa aplicació "Pokémon Go", una cosa que molts pares desconeixen. "Nosaltres entenem que per utilitzar aquestes aplicacions el millor és complir la legislació vigent: que has de tenir 14 anys. A partir d'aquesta edat el menor ja no és un nen, és una persona una mica més madura", afirma l'AERCO-PSM .

Els experts coincideixen en el paper principal que juguen els pares. A Espanya, un 97 per cent dels menors entre 10 i 15 anys utilitzen internet. Set de cada 10 nens de 10 anys tenen telèfon mòbil i més del 60 per cent posseeixen ja un "smartphone" amb, més que possiblement, unes quantes xarxes socials en ell. Dades que, per al pediatre asturià Venancio Martínez, president de la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària i Atenció Primària, haurien d'alertar els pares.

Martínez ressalta que els menors no utilitzen internet "amb un fi", com els adults, sinó que comencen a usar-lo per curiositat, després com un joc i, al final, acaben sense poder viure allunyats de la xarxa. "Crec que cal perdre cert complex que tenen ara els pares i que està donant lloc al fet que hi hagi 'adultescents': els que volen comportar-se com els seus fills, ser amics d'ells", diu.

Martínez considera que aquests pares releguen la responsabilitat d'educar en aquestes qüestions als centres educatius o als mitjans de comunicació. Però aquesta tasca hauria de ser d'ells, orientats, al seu parer, pels pediatres sempre que ho necessitin.

Recomana que els pares no comprin un mòbil propi als nens fins complerts els 14 anys, tot i que "el tinguin els seus amics". També demana que assumeixin el paper de primer educador; que s'esforcin per conèixer el mitjà digital. Un cop fet això, considera que cal posar límits, establint regles de convivència. I preguntar als pares dels amics dels seus fills sobre la seva percepció i reclamar la seva col·laboració en la identificació de qualsevol ús anòmal. "Aquesta és la xarxa social més important", afirma.