Sis llocs del món que Google Maps no vol mostrar-te

L'eina de Google Maps ens ha permès viatjar per tot el món gairebé sense moure'ns de casa. Gràcies a les seves detallades fotografies i mapes per satèl·lit resulta senzill formar-se una idea de com és el lloc pel qual sentim curiositat, per molt remot que sigui.

Tanmateix, la plataforma no reuneix tot el món al mil·límetre. Hi ha enclavaments especials que Google Maps no mostra, bàsicament perquè "alguns propietaris" es neguen a que es vegin els sostres de les seves construccions.

Israel





En apropar el zoom als carrers d'Israel, aquests no són regulars. És a dir, els carrers del país no apareixen pixelats, permeten veure l'organització de les carreteres, les cases .. Però quan acostes el zoom, la nitidesa amb la qual s'ofereixen les imatges dista molt de la que ofereixen d'altres països.

Parc Tantauco, a Xile





El cercador no ofereix una vista detallada del Parc Tantauco de Xile, un parc privat obert al públic situat a l'Illa Gran de Chiloé, Regió dels Llacs a Xile. Actualment és administrat per la Fundación Futuro. El parc compta amb més de 118.000 hectàrees. En estar situat en una illa, el parc posseeix ecosistemes de gran valor ecològic, comptant amb 25 punts de biodiversitat.

Base aèria de l'OTAN a Geilenkirchen





Alguns límits de la Base aèria de l'OTAN a Geilenkirchen, Alemanya, apareixen distorsionats en la vista que ofereix Google Maps. No obstant això, des de Bing Maps la base aèria es pot contemplar amb tot luxe de detalls.

Corea del Nord





La veritat és que Google Maps ofereix imatges d'un dels països més hermètics que existeixen en l'actualitat, Corea del Nord. No obstant això no hi ha senyals ni marques que deixin identificar els carrers, carreteres o les autopistes de les ciutats del país. A Pyongyang, la capital, si que es mostren els noms de les principals vies i artèries de l'urbs, però és l'excepció.

Base aèria de Volkel, Països Baixos





És bastant ridícul veure una imatge tan borrosa com aquesta és, però WikiLeaks va publicar un cable diplomàtic que va confirmar la presència d'ogives nuclears en aquesta base. Potser per això no interessa que es vegi què hi ha des de l'aire.

Mazda Raceway Laguna Seca, Salines, CA, EUA





L'hipòdrom de Mazda Laguna Seca tampoc apareix a Google Maps.

Un dels casos més estranys de la censura de Google Maps: el Mazda Raceway Laguna Seca a Salines, Califòrnia, quan en teoria es tracta d'un un hipòdrom aparentment inofensiu.