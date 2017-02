Cinc trucs perquè les notificacions no acabin amb la bateria del teu mòbil

Sortir de casa a les vuit del matí per anar a treballar i saber que el telèfon mòbil no durarà encès fins l'hora de tornar a casa. A part de l'ús que li donem al telèfons per trucar, navegar per Internet, gestionar xarxes socials o jugar, arriben constantment al 'smartphone' moltes (però que moltes) notificacions i això no és bo perquè ens duri encès tot el dia.

Totes les aplicacions disposen d'un sistema d'alertes que t'avisa de quan tens alguna cosa nova: un comentari a Facebook, un correu electrònic a la safata d'entrada, una etiqueta a Instagram, etc. Només amb el simple fet de rebre aquestes notificacions, la bateria del telèfon es veu minvada, per la qual cosa cal gestionar molt bé el consum de l'autonomia.

Si ets dels que reben moltes notificacions al llarg del dia, mira aquests cinc trucs per seguir rebent aquests avisos de les 'apps' sense que la bateria del teu telèfon mòbil mori en l'intent.



1. Baixa la brillantor al mínim



La brillantor de la pantalla és una de les coses que més bateria consumeixen, per la qual cosa és important controlar-ho el màxim possible: a més brillantor, més despesa.

Si tens la brillantor al màxim i reps moltes notificacions, cada vegada que arribi un d'aquests avisos se't s'encendrà la pantalla i l'autonomia del teu telèfon volarà sense que te n'adonis. Posa la brillantor al mínim perquè la despesa en aquest sentit sigui menor.

A més, posa la pantalla del teu terminal cap per avall quan no l'estiguis utilitzant. D'aquesta manera, encara que tu sàpigues que t'arriben les notificacions perquè el telèfon vibra i / o sona, la pantalla no s'il·luminarà i estalviaràs encara més.



2. Controla la vibració i el so



Hi ha gent que pensa que la vibració i el so no consumeixen bateria però és un error. Si bé és cert que no consumeixen en excés, sí que ho fan, pel que segueix sent un punt en el qual estalviar si t'arriben avisos al mòbil constantment.

Si estàs a casa o treballes en un ambient sense molts sorolls, com pot ser una oficina, per exemple, pots evitar tenir les dues coses activades: si tens el so posat, la vibració no és molt necessària perquè ja saps que t'ha arribat la notificació; si ets dels que prefereixen que el telèfon vibri únicament, aquí ja t'estàs estalviant el consum del so.

3. Desactiva efectes i animacions



Desactivar o reduir els efectes i animacions de la pantalla és una altra d'aquestes petites coses que t'ajuden a estalviar bateria si t'arriben moltes notificacions. Què vol dir això? Que renúncies a certs aspectes, com els efectes que donen profunditat a la pantalla, les transicions animades entre aplicacions o els efectes del zoom desapareixen perquè el telèfon duri una mica més de temps encès.

Per desactivar aquestes característiques en iOS has d'anar a Configuració> General> Accessibilitat> Reduir moviment i prémer el botó per habilitar la restricció.

A Android, vés a Configuració> Quant al dispositiu> Nombre de compilació. Prem unes quantes vegades en aquest apartat fins que et surti un cartell que posi "Opcions de desenvolupador estan activades". Obre les Opcions de desenvolupador> Interfície d'usuari i desactiva "Escala d'animació" i "Escala d'animació de transició".



4. Actives les notificacions només de les 'apps' que més facis servir



No sempre cal que totes les aplicacions tinguin les notificacions activades. Vol dir això que no t'arribaran les coses? En absolut, simplement implica que no t'arribin avisos, però a la icona de la teva aplicació seguiràs tenint la informació necessària per saber si t'ha arribat o no alguna cosa (per exemple, el nombre amb els missatges sense llegir de WhatsApp).

Aquí dependrà molt l'ús que doni cada un al seu telèfon mòbil. Pot ser que, per exemple, no calgui tenir habilitats els avisos de YouTube si no s'obre l'aplicació llevat que sigui mitjançant WiFi (gasta moltes dades veure els vídeos) o que no cal que t'arribi una notificació de WhatsApp o de Twitter perquè ja les obres constantment per parlar amb gent.

Valora tu quines són les notificacions a què sempre fas cas, les que no t'aporten res perquè no t'interessen i les que són innecessàries perquè ja estàs tu pendent del tema.



5. Activa el mode estalvi d'energia



Per a tot aquell que ho desconegui, els telèfons mòbils amb Android i iOS vénen amb un mode d'estalvi d'energia que, depenent del sistema operatiu, serveix per a certes coses i es pot activar de determinada manera. La idea fonamental després d'aquesta opció que ve de fàbrica és reduir el consum de bateria del 'smartphone' per així ampliar la seva autonomia. Va molt bé com a recurs si no es volen dur a terme cap de les opcions anteriors (o com un reforç més).

A grans trets, el que passa en activar aquesta funció és que es desactiven algunes característiques del telèfon, sobretot aquelles que impliquen un major ús del processador i de la RAM del terminal, així com les que requereixen d'un esforç extra per part d'aquesta bateria. D'aquesta manera, l'actualització o execució d'aplicacions en segon pla, les animacions o efectes de les 'apps' o dels menús del dispositiu, la connectivitat, la brillantor de la pantalla o la velocitat màxima de la CPU i GPU es redueixen al mínim necessari o es desactiven del tot per prolongar el temps d'encesa del terminal.