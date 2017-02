Twitter eliminarà els 'tuits' ofensius de les recerques

Twitter ha presentat les seves últimes novetats per a combatre l'assetjament a la xarxa social, amb mesures com aturar la creació de nous comptes abusius, presentar resultats de cerca més segurs i lliscar cap abaix els 'tuits' potencialment abusius o de baixa qualitat.

La primera intenció de Twitter, en la seva lluita contra l'assetjament, és frenar la creació de nous comptes abusius. Per a això, la xarxa de microblogging està prenent mesures per a identificar les persones que han estat permanentment suspeses i evitar que es facin nous comptes.

Aquesta mesura se centra en algunes de les formes més prevalents i perjudicials de comportament, en particular per als comptes que es creen només per abusar i assetjar a altres, com indiquen en un comunicat publicat al seu bloc.

Així mateix, la companyia treballa també en 'recerques segures' que, com explica, consisteix a eliminar els 'tuits' que contenen contingut potencialment sensible i els de comptes bloquejats i silenciats que puguin aparèixer en resultats de cerca.

Finalment, els 'tuits' potencialment abusius o de baixa qualitat seran lliscats cap avall, per deixar pas a les converses més rellevants. Es tracta d'un canvi que està previst que es desenvolupi en les pròximes setmanes, com anuncia la companyia.

Aquestes tres novetats segueixen a la introduïda per Twitter el passat 1 de febrer, per la qual els usuaris poden reportar aquells 'tuits' que els esmenten, tot i que l'autor ho tingui bloquejat.