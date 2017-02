Són exhibicionistes els que es fan selfis?

Selfi, l'adaptació a l'espanyol de l'anglicisme 'selfie', va ser escollida paraula de l'any per la Fundació de l'Espanyol Urgent fa tres anys. El fenomen dels autoretrats ha causat furor a les xarxes socials en els últims anys i encara segueix de moda.

El 2013 van ser els editors dels diccionaris d'Oxford que, després de calcular que l'ús d'aquesta paraula entre els angloparlants havia crescut en un 17.000 per cent durant aquest any, la van triar paraula de l'any. Ara han estat uns estudiants de la Universitat Brigham Young els que han volgut anar un pas més enllà i han investigat què és el que motiva les persones a fer-se 'selfis'.

La investigació que han portat a terme ha revelat que hi ha tres grups clars de persones amb unes característiques determinades i amb motivacions diferents a l'hora de fer-se autoretrats. A aquests grups els han anomenat els comunicadors, autobiògrafs i auto-publicistes. En quin grup et veus tu?



Els tres grups



Els 'haters' dels selfis solen pensar que la gent que es fa aquest tipus de fotos és sobretot gent a la qual li agrada exhibir-se, gent narcisista que gaudeix compartint la seva vida a través de les xarxes socials. Sí, d'això també n'hi ha, però segons la investigació esmentada, no és tot així de simple, hi ha persones amb un altre tipus de motivacions. El resultat ha estat la identificació de tres tipus de grups, com ja hem dit, i aquestes són les seves característiques:



Comunicadors : El seu objectiu és mantenir-se en contacte amb amics, familiars i seguidors i iniciar una conversa amb ells. Usen els selfis com un mitjà visual. D'acord amb la coautora de l'estudi Maureen 'Mo' Elinzano, aquests selfis "tenen a veure amb una comunicació bidireccional".

: El seu objectiu és mantenir-se en contacte amb amics, familiars i seguidors i iniciar una conversa amb ells. Usen els selfis com un mitjà visual. D'acord amb la coautora de l'estudi Maureen 'Mo' Elinzano, aquests selfis "tenen a veure amb una comunicació bidireccional". Autobiògrafs : Per a ells els selfis els serveixen d'àlbum fotogràfic digital o àlbum de fotos. Al contrari que els comunicadors, no busquen conversar amb els seus seguidors. Una de les persones que encaixaria perfectament en el perfil seria l'astronauta Scott Kelly, segons els investigadors.

: Per a ells els selfis els serveixen d'àlbum fotogràfic digital o àlbum de fotos. Al contrari que els comunicadors, no busquen conversar amb els seus seguidors. Una de les persones que encaixaria perfectament en el perfil seria l'astronauta Scott Kelly, segons els investigadors. Auto-publicistes: Aquí hi ha els 'odiats' exhibicionistes o narcisistes. Són també probablement els que més abunden en xarxes socials i els que probablement li creen mala fama a les persones que es fan selfis. Els auto-publicistes "són les persones que estimen documentar tota la seva vida", explica el coautor de la investigació Harper Anderson. "I al documentar i compartir les seves vides esperen presentar-se a si mateixos i les seves històries d'una forma positiva". Segons els investigadors Kim Kardashian seria el prototip d'auto-publicista.



Per fer l'estudi els investigadors van realitzar entrevistes a 46 participants, que a més van haver de passar una prova sobre la motivació en la presa de selfis. D'acord amb l'autor principal de la investigació, Steve Holiday, l'estudi és una investigació exploratòria preliminar i no ha de generalitzar-se per aplicar-se a tota la població