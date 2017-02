Els SUV de Ford: esportius i intel·ligents

La transformació dels tot ­terrenys ha donat lloc als anomenats SUV (Sport Utility Vehicle o Vehicle d´Utilitat Esportiva), turismes que prescindeixen de la brusquedat i rudesa dels 4x4 per oferir a l´usuari més confort, prestacions i estalvi a la ­carretera. Entre els SUV amb menys consum trobem els de Ford, que aposten per un disseny intel·ligent sense renunciar a la innovació i l´estil.

Nou Ford Kuga



El model s´ha renovat tant per dins com per fora amb un disseny i estil «ultracontemporanis». Ford ha fet un important esforç en l´apartat tecnològic, en el qual destaca l´aparcament assistit en bateria i perpendicular Park Assist, així com la frenada automàtica Active City Stop i el sistema de connectivitat SYNC 3.

Està equipat amb motor de gasolina EcoBoost de 1,5 litres, disponible amb tres potències diferents (120 CV, 150 CV i 182 CV). En la gamma dièsel Ford ofereix la possibilitat de triar entre un TDCi de 1,5 litres o TDCi de 2,0 litres.

Ford Edge



El SUV més gran de Ford es revela com molt més que un tot ­terreny urbà. Incorpora la direcció adaptativa elèctrica, que monitoritza les condicions i modalitat de conducció per a un maneig més còmode i segur. Amb el control de sorolls actiu, l´Edge elimina els sons no desitjats o molestos per afavorir la concentració del conductor. El motor TDCI de 2,0 litres permet triar entre dues opcions de potència: Biturbo de 180 i 210 CV, unió la qual redueix el consum de combustible i les emissions contaminants.

Ford Ecosport



Un crossover dissenyat per a la perfecta combinació de potència i eficiència. Per això disposa d´un motor de gasolina EcoBoost de 3 cilindres i 1,0 litres. Malgrat els seus 140 cavalls, permet un consum de combustible un 24% menor i emissions de CO2 de 125 g / km. L´opció dièsel d´1,5 litres ofereix fins a 95 CV i un consum de 4,4 l / 100 km. Entre les seves funcionalitats, el control addicional per a l´arrencada en pendent, la càmera de vista opcional posterior i els sensors de distància per facilitar l´aparcament.