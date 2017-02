Tarifes de mòbils trencadores i competitives per navegar millor

Tuenti desenvolupa un procés d´evolució per apropar-se més als clients, als quals ofereix les seves tres tarifes més trencadores per navegar des de 6 euros al mes amb cobertura Movistar i velocitat 4G, a més de trucades de Veu Digital il·limitades des de la seva app. La Operadora Mòbil Virtual (OMV) espanyola fa coincidir aquest llançament amb un nou claim o concepte de marca, que a partir d´ara serà Tuenti, descaradamente móvil.

Aquestes dues fites són el resultat d´un procés de transformació, que parteix de la ferma creença que només escoltant els clients se´ls pot oferir el que volen. I per això Tuenti compta amb les millors eines: una plantilla formada per persones amb perfil digital en la seva majoria menors de 35 anys, i un servei d´atenció al client (Customer Care) 100% en línia –xat email–, en el qual 30 professionals dialoguen amb els usuaris sense procediments, ni objectius de venda, amb l´única premissa de satisfer el client i recollir de primera mà com se sent respecte a la companyia. D´aquesta manera, Tuenti va decidir escoltar els seus empleats donant-los llibertat per treballar en aquest projecte i recollimt els suggeriments dels clients i analitzant-los de forma àgil per descobrir quines coses s´estaven fent bé i prendre mesures correctores per a allò que podia millorar-se. Fruit d´aquesta dinàmica neixen aquestes noves tarifes orientades a satisfer les necessitats dels usuaris, de contracte o prepagament, la prioritat és navegar amb la millor qualitat assegurada per la xarxa de Movistar.

Així és com la companyia fa l´ullet a tots els que se senten joves i els ofereix les tres modalitats més atrevides del mercat i amb els noms més descarats:



Tarifa LOL-6 euros/mes: Amb 1 GB i trucades il·limitades des de l´app de Tuenti

Tarifa OMG-14 euros/mes: Amb 4 GB i trucades il·limitades des de l´app de Tuenti

Tarifa WTF-21 euros/mes: Amb 7 GB i trucades il limitades des de l´app de Tuenti



Totes tres inclouen trucades de veu mòbil a 0 euros el minut (20 cèntims l´establiment de trucada) i trucades de VozDigital il·limitades a fixos i mòbils nacionals o estrangers a través de l´app de Tuenti, sense necessitat que el destinatari tingui instal·lada l´app i sense consum de dades; la millor cobertura i velocitat 4G Movistar, i tot això sense compromisos ni lligams i amb total autogestió per part del client a través de l´app.

Tuenti disposa de bons addicionals de dades –1 GB per 6 euros i 250 Mb per 1,5 euros–, o de veu mòbil –50 minuts veu mòbil per 3 euros o 120 minuts per 5 euros–. A més, els clients de contracte poden tenir tarifa plana en les trucades de veu, que serà més econòmica com més GB contractin. Així, els que tenen l´opció de 7G (WTF) només pagaran 4 € per la tarifa plana de veu; 8 € aquells que contractin la modalitat de 4GB (OMG), i finalment 10 euros mensuals els que contractin la tarifa d´1 GB (LOL).

El nou portafoli estarà disponible des del minut zero per als ja clients, que podran canviar-se de forma senzilla i gratuïta des de l´app. Durant la presentació de les noves tarifes Pablo Ledesma, director general de la companyia, va anunciar que Tuenti està treballant en la creació d´una comunitat d´usuaris per dialogar directament i cocrear amb ells, un nou entorn online en el qual els clients podran sentir, comprovar i participar de l´esperit de Tuenti: fet per i per a joves.