La indústria del dron arrenca el vol

El Mobile World Congress 2017 té entre els seus expositors el Catalonia Smart Drones, el clúster d'empreses impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Govern especialitzades en aquest tipus d'aeronaus. I és que Catalunya és pionera en l'ús civil d'aquests enginys no tripulats. Un exemple és l'empresa CATUAV, creada l'any 2000 i la companyia més antiga d'Europa dedicada al sector dels drons. Compta, a més , amb el BCN Drone Center, ubicat a Moià, un dels deu únics centres de proves de drons que hi ha al món. Per la seva banda, l'expansió d'aquesta tecnologia permet la creació de noves empreses, com és el cas d'E-STRATOS, especialitzada en captar imatges a cultius. El ventall d'usos podria ampliar-se de manera significativa amb la nova legislació que enguany preveu tenir a punt el ministeri de Foment, a través de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

"Podrem volar per entorns urbans, podrem volar per la nit, podrem volar, per exemple, sense una visió directa de l'operador", ha explicat a l'ACN Daniel Marco, director d'SmartCat de la Generalitat. Sobre la legislació existent, vigent des del 2014, Marco ha assegurat que ha permès "desenvolupar la nostra indústria", ja que fins llavors l'ús dels drons estava en una situació "al·legal". "Però es van restringir molt els usos a l'espera de fer una legislació concretar i ordenada", ha afegit.

Amb la nova normativa, es confia en expandir encara més aquesta indústria, en què Catalunya és capdavantera a nivell mundial amb una previsió de facturació de 8.000 milions d'euros per als pròxims tres anys, amb creixements sostinguts anuals superiors al 20%.



Moià acull un banc de proves inèdit

En aquesta estratègia de l''smart drone', la Generalitat va arribar a un acord amb la xarxa incubadora de l'Agència Espacial Europea a finals del 2016 per constituir un banc de proves de drons a les instal·lacions de Moià del BCN Drone Center, un dels deu centres de proves de reconeguts a nivell mundial. Gestionat per l'empresa CATUAV -que amb 16 anys d'antiguitat és la companyia més antiga d'Europa dedicada al sector-, el centre de proves ocupa un espai aeri de 25 quilòmetres quadrats.

Un dels seus responsables , Jordi Salvador, ha assenyalat que es tracta d'un "espai únic" ja que, entre d'altres, permet fer vols "més enllà de la línia de visió". És a dir, que qui pilota el dron pot saber la ubicació i la direcció de l'enginy encara que no estigui ja en el seu camp de visió. Un aspecte important per a possibles usos que se'n poden fer, com destinar aquestes aeronaus a incendis forestals sense posar en risc ningú.

El BCN Drone Center compta també amb tallers, oficines, hangars i altres serveis per tal que les empreses interessades puguin provar els seus prototips. CATUAV va començar a treballar al 2000 en drons quan ningú sabia encara d'aquesta tecnologia. Sobre la nova legislació prevista, Salvador considera que "permetrà implementar algunes aplicacions que no ara no són possibles", fet que valora positivament. "Donarà ales a aquesta tecnologia ", ha ressaltat.



Els usos civils del dron



Si bé els Estats Units i la Xina són els creadors i impulsors del dron, concebut inicialment per a usos militars, Catalunya és capdavantera en els usos civils amb l'exemple de l'esmentada CATUAV. Però la creació de noves empreses entorn aquest sector és imparable. Un exemple és E-STRATOS, que ha aprofitat l'aparador de Mobile World Congress per presentar-se en societat. És fruit de la fusió de tres empreses i actualment està especialitzada en l'àmbit agroalimentari.

Marcel Robuster és el responsable de l'àrea de drons, tecnologia que aporta major resolució d'imatge que no pas el satèl·lit, on la mida del píxel és més gran. La mobilitat del dron, a més, permet captar una imatge més realista del cultiu que no pas la imatge des d'altura "i en dos dimensions" que ofereix el satèl·lit. D'aquesta manera, es pot detectar, per exemple, com creixen les vinyes o els arbres fruiters, fet que permet valorar millor el sistema de regadiu o el d'aplicació de fertilitzants.

L'àmbit de la fumigació a través de drons, però, encara està força limitat. Actualment l'AESA dictamina que l'ús de les aeronaus per a tractaments fitosanitaris al camp requereixen també, en el cas dels productes emprats, els permisos corresponents del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.