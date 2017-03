Qué és Greyball d'Uber?

Uber amagava una eina secreta. Es diu Greyball i és el programa creat perquè els seus conductors intentessin esquivar les autoritats, especialment en aquells països on l'aplicació és il·legal. Si vols saber més informació sobre Greyball i quin a informació dels usuaris recollia, continua llegint.

A grans trets, Greyball és una eina que intenta recollir informació que li permeti identificar en quins punts geogràfics hi ha policies. Vol descobrir si un passatger que utilitza el seu servei és en realitat un agent de la llei camuflat. I és que en alguns països, la policia ha intentat dur a terme aquesta pràctica per enxampar conductors d'Uber sense llicència. No és clar que l'ús de Greyball per part d'Uber sigui legal o il·legal.

Uber és un aplicació per a mòbil que permet a usuaris de tot el món connectar amb conductors de vehicles registrats en el seu servei que ofereixen un servei de transport, creant així una xarxa de transport. El problema, però, és que aquests conductors no solen ser professionals.

Com funciona Greyball?



-Greyball comprova si un usuari ha obert i tancat moltes vegades l'aplicació sense haver trucat a un conductor.

-Uber Mira si la petició s'ha fet des d'un lloc proper a una comissaria o edifici governamental.

-La plataforma Intenta esbrinar si la targeta de crèdit del client està vinculada al govern o a la policia.

-Greyball també Comprova si el telèfon de l'usuari és d'entre els tipus que utilitza el govern.

-Treballadors d'Uber poden buscar a les xarxes socials informació sobre els usuaris sospitosos.

Una aplicació polèmica



L'esforç sistemàtic d'Uber per evadir l'aplicació de la llei va generar dubtes sobre la legalitat i l'ètica d'una empresa ja implicada en una sèrie d'escàndols, que inclouen al·legacions d'assetjament sexual i la discriminació de gènere, un vídeo viral del seu director general, Travis Kalanick, discutint amb un controlador d'Uber que es va queixar de les tarifes rebaixades i una demanda de Waymo, l'empresa de lloguer d'auto-conducció escindida de Google, al·legant que Uber va orquestrar el "robatori calculat" de la seva tecnologia secreta.

Això ha causat una onada de crítiques a nivell mundial, acompanyada d´una campanya a les xarxes socials amb el hashtag #DeleteUber que ja s´ha fet viral. És per això que la companyia Uber va iniciar una investigació sobre les pràctiques de treball i l'assetjament i Kalanick va emetre una disculpa pública perhaver-se barallat amb el conductor.

Greyball protegeix els conductors «de qualsevol mal», diu l'empresa



En canvi, a l´hora de parlar sobre la polèmica de l´aplicació Greyball, la companyia californiana Uber es va defensar, dient que el programa era necessari per protegir els seus conductors de qualsevol mal.

Uber aparca el programa



La defensa semblava ser un senyal que Uber mantenia la seva actitud desafiant cap als reguladors i la premsa, però menys d'una setmana més tard, la companyia ha fet marxa enrere i aparca Greyball, o això diu.

Joe Sullivan, el director de seguretat d'Uber, ha assegurat que "Estem prohibint de manera expressa l'ús del programa Greyball per evitar les accions que prenguin autoritats locals", però també afirma que els canvis no podran ser fets de manera immediata, sinó que es faran gradualment.