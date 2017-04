'Mario Kart 8 Deluxe' mostra les seves característiques en un nou vídeo

Nintendo ha estrenat un nou tràiler que ens anticipa el proper llançament de 'Mario Kart 8 Deluxe', que, en línies generals, ens ofereix un cop d'ull a les característiques de joc incloses en el títol de velocitat per a Nintendo Switch. El tráiler ens permet comprovar algunes de les opcions que inclourà 'Mario Kart 8 Deluxe' com l'oportunitat de jugar amb els personatges de 'Splatoon'.

De la mateixa manera podem veure part del mode Batalla, que es renova per complet amb la batalla de globus, i amb la inclusió de circuits inèdits com el Parc Viaducte o l'Estadi de Batalla, que s'uneixen a vells coneguts com la Mansió de Luigi de Mario Kart: Double Dash !! (GameCube) i el Circuit de Batalla 1 de Super Mario Kart (Nintendo Entertainment System).

Ara també es poden portar dos objectes simultàniament, inclosos alguns d'anteriors 'Mario Kart', com el lladre d'objectes Boo i la ploma, que permet saltar a les batalles. A més, els jugadors comptaran amb l'ajuda d'un nou volant intel·ligent, que ajuda a no sortir de la pista fins i tot en les proves de 200 cc.

En mode televisor, el joc aconsegueix una resolució de 1080p. 'Mario Kart 8 Deluxe' sortirà al mercat el 28 d'abril. A continuació, podeu veure el tràiler que resumeix les principals característiques del joc.