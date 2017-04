Llocs en el núvol per guardar arxius de forma segura

L'emmagatzematge en el núvol és cada vegada més utilitzat. Els grans avantatges que ofereix, com un espai gairebé il·limitat, assegurança i sense marge perquè l'usuari pugui perdre cap arxiu, per exemple, el converteixen en el mètode perfecte. A això cal sumar-li que actualment comptem amb moltes plataformes al núvol entre les que podem triar, moltes d'elles amb serveis totalment gratuïts.

Si ets d'aquests que ho guarda tot (fotos, vídeos, música, llibres, treballs, etc.) llavors, sens dubte, l'emmagatzematge en el núvol serà una de les teves millors opcions. D'una banda ho poses tot en un "disc ' que saps que no perdras, com sí que pot passar si guardes alguna cosa en un pendrive, i, d'altra, podràs accedir a aquest material sempre que vulguis d'una forma molt senzilla i ràpida , introduint tan sols el teu usuari i contrasenya.

Una altra de les grans avantatges que té utilitzar una plataforma en el núvol és que estem alliberant espai del nostre portàtil o ordinador de sobretaula. Si en algun moment aquests arriben a fer-se malbé, a més, sabrem que no perdrem tot aquest material que hem guardat en el núvol. Així que, després de veure tots els punts positius que tenen aquests serveis, aquí teniu una llista amb sis plataformes en les que podeu emmagatzemar contingut de forma gratuïta i, molt important, de forma segura.

Dropbox



Una de les que millors és Dropbox. És una plataforma compatible amb altres i permet compartir arxius amb qui vulguem. En ella podem guardar contingut de tot tipus (fotos, vídeos, música, arxius de Microsoft Office, etc.). Aquest és un servei que pot tenir qualsevol usuari simplement creant un compte amb un usuari i una contrasenya. El compte bàsica gratuïta permet emmagatzemar fins a 2GB i inclou la possibilitat de realitzar còpies de seguretat.

Si necessitem més espai podem actualitzar el nostre compte bàsica a un compte Pro per 9,99 euros al mes. Estaríem contractant Dropbox Pro i 1 TB més d'espai. Un gran punt a favor de Dropbox és que compta amb aplicacions per escriptori i dispositius mòbils.

Onedrive



Onedrive és la plataforma d'emmagatzematge en el núvol de Microsoft, però qualsevol usuari pot tenir un compte a onedrive si crea un perfil. Amb Windows 10 ve preinstal·lat però funciona perfectament amb en iOS, Android o Mac. Onedrive és una altra molt bona solució. Si bé és cert que en 2016 Microsoft va reduir l'espai d'emmagatzematge que oferia gratuïtament de 15GB a 5 GB i va aprofitar per modificar les condicions del seu servei, el que ofereix avui dia segueix sent realment bo.

Com dèiem, ofereix 5GB d'emmagatzematge gratuït, i per dos euros més al mes podrem tenir 50GB. Els usuaris que tinguin Office 365 compten amb 1 TB d'emmagatzematge, a més de la possibilitat de tenir instal·lada i utilitzar la suite ofimàtica de Microsoft. Aquest paquet ens surt a 69 euros a l'any i l'oferta és més atractiva que la de Dropbox, ja que pels mateixos diners tenim la subscripció anual a Office per 5 equips.

En onedrive es pot emmagatzemar qualsevol tipus d'arxiu, incloent fotos, vídeos i documents, i el servei organitza els arxius per tipus. Es pot utilitzar des del web, mitjançant l'aplicació d'escriptori per a PC i Mac i les aplicacions mòbils per Android, iOS, Windows Phone i Xbox.

Google Drive



Una de les plataformes d'emmagatzematge Google és Google Drive. Hi podem guardar tot tipus d'arxius (fotos, documents, dissenys, gravacions, vídeos, etc.) i per accedir podem fer-ho tant a través de dispositius mòbils com des d'ordinadors. A més, està integrat amb els serveis de Google i els usuaris poden convidar altres perquè descarreguin, vegin o treballin en arxius, sense necessitat d'enviar arxius adjunts per correu electrònic.

Drive ofereix 15 GB d'espai gratuït. L'emmagatzematge funciona amb Drive, Gmail i Google Fotos, així que pots guardar arxius, adjunts de correu electrònic i còpies de seguretat de fotos directament a Drive. Si necessites més espai pots comprar un pla d'emmagatzematge superior: per 1,99 euros al mes tens 100 GB d'emmagatzematge, i per 9,99 euros al mes pots tenir 1 TB.

Com veieu, segueix sent més econòmic el pla de onedrive, sobretot si necessitarem Microsoft Office, però Drive, per exemple, no té límit de mida dels arxius que podem pujar al núvol, i això per a molts és important.

Box



Box és una plataforma menys coneguda que les anteriors. És potser un servei orientat més a les empreses o a un usuari professional, però qualsevol pot beneficiar-se de la seva oferta d'emmagatzematge gratuït. Box ofereix 5 GB d'espai gratuït i sincronització d'arxius entre ordinadors (ja siguin amb Windows o Mac) o dispositius mòbils. Si necessitéssim més espai podríem comprar altres plans, com, per exemple, el de 100 GB addicionals per 8 dòlars al mes.

Amazon Cloud Drive



Potser desconeixies aquesta dada, però si tens un compte d'Amazon tens accés a 5 GB d'emmagatzematge gratuït en el núvol. Sí, a Amazon Cloud Drive. Aquesta és una opció que no requereix contractar o fer res més, simplement, com acabem de dir, tenir un compte a Amazon. Si necessites més espai pots aconseguir 20 GB, 50 GB, 100 GB, 200 GB, 500 GB i 1TB, pagant des de 8 euros a l'any pel pla més barat fins als 400 euros que costen els 1000 GB.

Si només volguessis pujar cert tipus d'arxius com fotos, podries contractar només el servei Unlimited Photos per 11,99 euros a l'any. Amazon ofereix 5 GB. En el cas dels membres d'Amazon Premium, aquests es beneficien d'emmagatzematge de fotos gratis i il·limitat, sense necessitat de donar d'alta cap pla. També gaudeixen d'emmagatzematge segur i còpia de seguretat automàtica de fotos. Amazon Cloud Drive compta amb aplicacions d'escriptori per a PC i Mac i per a dispositius mòbils (iOS i Android) amb càrrega automàtica, de manera que els vídeos i les fotos fetes amb el telèfon es guarden en el núvol immediatament després de ser preses.