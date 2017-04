'The Walking Dead': sobreviure a qualsevol preu

L'emblemàtica sèrie de Robert Kirkman continua amb el seu ascens cap a la glòria. A més del còmic original, la ment creativa del projecte de zombis va cedir els seus drets fa anys per realitzar una sèrie de televisió que, fins a la data, compta amb una bona legió de seguidors.

Més encara, 'Fear of the Walking Dead', sèrie de televisió paral·lela a 'The Walking Dead', ha renovat per una tercera temporada, i, per si fos poc, Telltale Games continua amb la seva fórmula per traslladar els zombis a l'entreteniment digital amb la 'a New Frontier', la tercera temporada de videojocs de format episòdic basada en els còmics.

Amb aquesta quantitat de projectes en paral·lel, els zombis estan, valgui la redundància, més vius que mai. I és que, després del llançament a finals de l'any passat dels primers dos episodis de 'The Walking Dead: A New Frontier', no són pocs els jugadors que segueixen, des de diversos flancs, aquesta popular i característica sèrie. Han passat diversos mesos des del llançament en Xbox One, PlayStation 4 i PC dels primers episodis de la temporada, i, amb tot l'après, l'estudi californià presenta un nou capítol de la sèrie: 'Above the law', un capítol de transició centrat en la narrativa i que construeix les bases del que ha de venir.

Supervivència a qualsevol preu



'A New Frontier' va suposar un canvi en els protagonistes d'aquesta temporada. Deixem enrere els coneguts personatges per donar pas a Javier, jugador de beisbol professional; Kate, la cunyada de Javier; i, finalment, els dos fills de Kate. Sense ànim d'esbudellar la trama argumental, ja que aquesta és el gran reclam del títol al costat de les decisions morals que ha de prendre el jugador, ens limitarem a dir que durant el capítol doble el grup es va dividir per culpa d'un grup conegut com Nova Frontera, donant començament així als moments de tensió on zombis, supervivents i humans deslleials lluiten pels seus interessos. Tot això envoltat, per descomptat, de múltiples decisions de moralitat difusa que tindran la seva resolució durant els propers capítols.

'Above the law' continua el llegat dels seus predecessors. En aquesta ocasió, el grup arriba a Richmond, una comunitat que, contra tot pronòstic, està liderada pel bàndol de Nova Frontera. Així, entrem directament en el perill i descobrim, fet i fet, que el líder d'aquesta facció és un personatge molt conegut per Javier. Es presenten nous personatges, nous escenaris i, per descomptat, es va desengranant una trama argumental que enganxa des del primer minut de joc.

El capítol que avui ens ocupa és, principalment, un títol de transició. Diem això perquè l'episodi canvia el ritme pel que fa a l'episodi doble llançat anteriorment. Abunden els diàlegs en aquest nou escenari amb nous personatges, és freqüent que el jugador prengui decisions que no saben si arribaran a bon port i, per descomptat, no faltaran a la cita els anomenats quick time events, moments en els quals haurem de prémer un botó determinat abans que acabi el temps, per a les seqüències més trepidants.

Si bé és cert que els atacs zombis i les persecucions han disminuït molt la seva presència a 'Above the Law', el guió exigeix ??un capítol compensatori en el qual posar seny i començar a formular-nos qui és el veritable enemic, al mateix temps que anem descobrint més detalls sobre el rerefons dels caminants i el seu llegat. En aquesta ocasió, les decisions que prenem, siguin aquestes de tall bondadós o no tant, no tenen assegurat un efecte determinat. Més encara, la decisió final del títol ens posa entre l'espasa i la paret i ens indica que el quart capítol de la temporada començarà de manera diferent en funció de l'opció que haguem triat.

Una fórmula molt accessible



En general, l'estil de joc i el ritme és bo: l'exploració en tercera persona, la recol·lecció d'objectes i les converses mantenen perfectament la seva essència en capítols cada vegada més curts. El millor de la fórmula és que les decisions, més difuses del que és habitual, ajuden a la l'obra.

Sense parlar de la direcció artística, que és bastant bona en els títols de Telltale Games, ens trobem amb un apartat tècnic sense massa floritures ni ostentacions. És una pena, ja que l'experiència de joc és notable en tots els aspectes i una empenta en el pla tècnic oferiria, encara, millors resultats. Fins i tot la banda sonora és bastant bona en comparació amb algunes peces genèriques que escoltem en altres superproduccions més conegudes, el que sumat a un excel·lent treball d'interpretació -en anglès, això sí- fan que l'apartat sonor sigui un altre dels atractius del còmput global .

Conclusions



La tercera temporada de 'The Walking Dead' continua amb la mateixa fórmula que la gran majoria de títols de l'empresa. Seguim avançant en el periple de Javier i companyia amb un episodi més pausat i centrat en la narrativa, el que dóna peu a nombroses decisions que veuran el seu desenllaç en els dos capítols restants de la temporada. Com avançàvem, de moment, no hi ha data per al quart capítol, de manera que tenim temps de sobres de redimir les nostres decisions si no estem segurs d'haver fet el correcte. En tot cas, els seguidors de 'The Walking Dead' tenen una nova cita per conèixer més sobre la realitat de Nova Frontera, un capítol que assaboriran sobre manera els jugadors afins a experiències més narratives.