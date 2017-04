Deu motius per prohibir el mòbil als menors de 12 anys

Deu motius per prohibir el mòbil als menors de 12 anys Getty Images

Els nens i els mòbils formen una equació que ha de manejar amb cura. No està clara l'edat a la qual han de rebre el seu primer telèfon, perquè en això influeixen les circumstàncies pròpies i el context de cada situació, però l'Acadèmia Americana de Pediatria i la Societat Canadenca de Pediatria han publicat un decàleg de raons per les quals els menors de 12 anys no han de tenir un'smartphone':

1. Risc d'addicció:

Els nens que abusen del telèfon són més propensos a separar-se de seu entorn familiar i social. Diversos estudis han demostrat que el 10% dels nens de 8 a 18 anys és addicte als dispositius electrònics.

2. Alteracions de la son:

L'ús d'aquests aparells, especialment després del sopar, contribueix a generar problemes de son en els nens, el que al seu torn tindrà influència en el rendiment escolar posterior.

3. Malalties mentals:

Els nens també són vulnerables als trastorns d'ansietat. El consum excessiu de noves tecnologies està augmentant els problemes de dèficit d'atenció, trastorn bipolar i ansietat infantil.

4. Desenvolupament cerebral:

L'exposició excessiva a aparells electrònics pot desembocar en problemes d'aprenentatge, falta d'autocontrol i fins i tot retards cognitius.

5. Obesitat infantil:

Abusar dels dispositius electrònics provoquen un problema de sedentarisme, vinculat a malalties cardiovasculars futures i diabetis.

6. Retard en el desenvolupament:

L'abús del mòbil genera problemes en la capacitat d'atenció del nen, que pot patir problemes de rendiment acadèmic.

7. Radiació:

Per a l'Organització Mundial de la Salut, els mòbils són objectes amb risc d'emetre radiacions. Els nens són més sensibles a elles.

8. Dèficit d'atenció:

La concentració i la memòria es ressenten en tots els individus per l'abús dels aparells electrònics, però el cervell del nen, encara en formació, es ressent més.

9. Conductes agressives:

Si no s'apliquen filtres, els nens poden acabar visitant pàgines inadequades de material sexual o violent. Donada la seva tendència a reproduir les conductes que visionen, l'abús del mòbil pot desembocar en el foment de conductes agressives.

10. Sobreexposició:

A Internet, els nens estan també exposats al risc de l'assetjament sexual per part dels adults, l'anomenat 'grooming'.