Per què serveix la nova funció «arxiu» d'Instagram?

Instagram ha anunciat el llançament de l'«Arxiu», una nova funcionalitat que permet als usuaris d'aquesta xarxa social de fotografia moure publicacions que ha compartit anteriorment a un espai que només ell pot veure.

L'Arxiu dóna més control a l'usuari per preservar els moments importants, i alhora que ofereix flexibilitat de compartir qualsevol moment, sabent que podrà fer-lo desaparèixer del seu perfil en qualsevol instant.

"El teu perfil és una representació de qui ets i evoluciona amb tu", declara la xarxa social en un comunicat. Per això, Arxiu, com explica, dota de més flexibilitat l'usuari "per donar forma al perfil" mentre que "preserva els moments que importen".

La nova funcionalitat està disponible dins del menú desplegable dels posts que l'usuari ha compartit. Tant per guardar un moment a l'Arxiu com per treure-ho d'aquest nou espai, i que torni a ser visible al perfil, l'usuari només ha de prémer el botó 'Arxiu' o 'Mostra al perfil'.

Aquesta nova funcionalitat està disponible per a la versió mòbil d'Instagram, tant per iOS com per Android.