La fi del roaming en cinc claus

Les despeses de 'roaming' tenen els dies comptats. Des d'avui, els ciutadans de la Unió Europea deixaran d'haver de pagar de més per utilitzar les seves dades mòbils fora del seu país així com per fer trucades o enviar missatges.

Però per als que encara tinguin algun dubte sobre com funcionaran a partir d'ara les tarifes mòbils quan es viatge a l'estranger, hem recopilat i resolt els principals dubtes sobre el tema:

Què és la itinerància?

En viatjar a un altre país i trucar per telèfon, enviar un SMS o navegar per internet amb un telèfon mòbil o qualsevol dispositiu dotat d'una targeta SIM del país originari, s'estan utilitzant xarxes mòbils en itinerància, el que es coneix com roaming. En utilitzar xarxes d'una companyia estrangera, l'operador telefònic amb el qual es treballa està obligat a pagar a l'operador local per la utilització de les seves xarxes, un cost denominat com a preu majorista i que fins al moment, la companyia contractada acabava carregant al consumidor.

Què suposa que s'acabi?

La nova norma europea permetrà que tots els viatgers que utilitzin la targeta SIM de l'Estat membre en què resideixen o amb el que mantenen vincles estables puguin fer servir el dispositiu mòbil en un altre país de la UE de la mateixa manera com ho farien en el seu propi, és a dir sense costos addicionals. Com a exemple d'aquests vincles estables amb el país en el qual s'estudia o es treballa, la CE posa el dels treballadors transfronterers o el dels treballadors desplaçats per motius professionals a un altre país.

En quins països no caldrà pagar?

No es pagaran costos de 'roaming' a partir del dia 15 en cap dels 28 països de la Unió Europea: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria , Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Holanda, Polònia, Portugal, Romania, Eslovènia, Eslovàquia, Espanya, Suècia i el Regne Unit. A més, està programat que s'afegeixin més tard els països de l'Àrea Econòmica Europea: Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Cal fer alguna cosa per activar-lo?

Tot i que les operadores mòbils estan obligades a notificar als seus clients que ja poden gaudir de roaming gratuït a la UE, no cal fer res en el dispositiu per activar-ja que es farà de manera automàtica.

Hi ha límits en el la nova norma del roaming?

Es considera que s'està fent un ús just o raonable de les xarxes mòbils d'itinerància quan es passa més temps al país d'origen de l'usuari (o al qual pertany l'entitat que gestiona la targeta SIM), que a l'estranger. Per evitar fraus al respecte, l'operador mòbil pot comprovar la quantitat de temps durant el qual un client ha gaudit del 'roaming' durant els últims quatre mesos consecutius i en alguns casos, fins i tot més. Si es detecten abusos l'operador de telefonia mòbil pot posar-se en contacte amb el client per informar-lo que podria estar subjecte a càrrecs afegits per roaming si dues setmanes després de l'avís continua a l'estranger.

Si en aquest marge el client torna a connectar-se a la seva xarxa domèstica, no se li aplicaran càrrecs. En cas que no ho faci, l'operador pot establir càrrecs addicionals des de la data de l'avís en endavant. Així, si quan es viatja a la UE, es pot gaudir lliurement del romaing sempre que l'operador no es posi en contacte amb el client per notificar-li que ha sobrepassat el límit establert per la 'clàusula d'ús raonable'. Sobre aquest tema, els experts de la Comissió Europea recomanen que si es tracta de viatges de més de quatre mesos o d'una residència temporal de més d'aquest temps, es contracti una tarifa amb un operador local.

Què passa amb les tarifes amb molts gigues a baix preu?

En les tarifes amb gran quantitat de dades a preus baixos, l'operador pot establir un límit a les dades que pot usar l'usuari fora del seu país, informant sempre al client d'això. En tots els casos, aquest límit haurà de superar la quantitat de dades que resulti de dividir el preu mensual sense IVA de la tarifa pel preu màxim per giga establert per al mercat majorista (actualment en 7,7 euros) i doblar-la. Per exemple, si un client té contractat un paquet que inclou 25 GB de dades per 32 euros, podrà utilitzar com a mínim 8,31GB fora del seu país sense cost addicional. Aquest límit és conseqüència de dividir el preu de 32 euros entre els 7,7 euros que costa el giga en el mercat majorista i multiplicar per dos.



Què passa si supero els serveis que tinc contractats?

Si estant a l'estranger, se superen els serveis contractats amb l'operadora, és a dir, uso més del contractat o supero l'ús de dades pel qual pago, l'operadora podrà establir recàrrecs que mai podran superar els màxims establerts per la Comissió Europea :

3,2 cèntims per minut en trucades de veu (+ IVA)

1 cèntim per SMS (+ IVA)

7.7 euros per giga de dades (+ IVA).

Podré connectar-me des d'un avió o un vaixell?

Amb la nova legislació de roaming dels usuaris europeus podran connectar-se des d'un vaixell o un avió en tant en quant estiguin connectats a una xarxa terrestre localitzada al territori acordat.

Trucar des d'Espanya a l'estranger, no és roaming

Segons explica la Comissió Europea, trucar des d'Espanya a l'estranger no és roaming, el que significa que si un usuari truca des de Madrid a un familiar que està de vacances a Londres, el que truca des de la capital espanyola haurà de pagar un sobrecàrrec per trucada internacional tot i que el que està a Londres no haurà d'abonar res.