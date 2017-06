WhatsApp permetrà eliminar els missatges ja enviats

Des de fa temps els usuaris de WhatsApp porten reclamant a la 'app' una eina per esborrar els missatges que ja han estat enviats. L'aplicació de missatgeria porta provant aquesta funcionalitat en betes en els últims mesos, i finalment ha anunciat a la seva pàgina de suport que l'esborrat de missatges enviats ja està preparat.

WhatsApp ha assenyalat que la funció estarà disponible tant per als grups com per als xats individuals, i també que servirà per les seves versions en Android, iOS i Windows Phone, encara que de moment no ha revelat una possible data d'estrena.

Tant en iOS com en Windows Phone, caldrà prémer el missatge i després seleccionar l'opció 'Recuperar'. Els usuaris d'Android seguiran passos molt semblants: tan sols hauran de seleccionar el missatge, després prémer el botó de 'Menú' en el seu dispositiu i finalment seleccionar l'opció 'Recuperar'.

Això sí, des WhatsApp avisen que hi ha diverses condicions perquè el missatge enviat pugui ser esborrat sense problemes. Tant l'emissor del missatge com el receptor del mateix hauran d'usar l'última versió de la 'app'; si no és així, la recuperació del missatge no serà possible. A més, el que vulgui esborrar el missatge tindrà un màxim de cinc minuts per fer-ho.

Aquesta funció està especialment pensada per a esborrar missatges que hagin estat enviats a un destinatari o grup equivocat, o també per eliminar aquells missatges que s'hagin escrit en un moment d'enuig. No obstant això, la recuperació pot portar bastanta polèmica pel fet que el receptor del missatge sabrà que ha estat eliminat.

I és que un cop s'hagi esborrat el missatge enviat, el destinatari rebrà "aquest missatge ha estat eliminat" en el 'xat'. Aquest missatge podria generar discussions entre amics i parelles, de manera que caldrà ser curós a l'hora d'utilitzar aquesta nova funció.