Com fer un GIF d'un vídeo amb i sense aplicacions

Els GIF són una de les modes del moment. Aplicacions com WhatsApp ja permeten fer cerques de GIF i enviar-los sense sortir de la pròpia aplicació. A Twitter, per exemple, també estan a l'ordre del dia, i Facebook ha estat l'últim a anunciar que permetrà als usuaris posar aquest tipus d'arxius en els comentaris de les publicacions.



Per què usar paraules si pots expressar el que sents o el que està passant pel teu cap amb una imatge animada i divertida? No obstant això, tot i que en aquestes plataformes trobem una gran galeria amb moltes categories de GIF a vegades passa hi ha just el que teníem en ment. Potser perquè encara ningú l'ha creat.



Fer un GIF d'un vídeo és a l'abast de tots, usant o no aplicacions. Així que quan vulguis fer servir algun tros d'un vídeo per enviar als amics, tan sols hauràs de posar-te mans a l'obra i en minuts tindràs el GIF desitjat... i creat per tu. Aquest tipus de fitxers no pesa molt i són fàcils de compartir, i, com dèiem, la majoria de plataformes i xarxes socials els suporten. A continuació us mostrem com podeu fer els vostres propis GIF d'un vídeo.



Tenim la possibilitat d'usar eines web que ens ajudin en el procés o podem fer-ho sense aquests programes. L'opció que escullis dependrà de tu. Al mercat actual hi ha un munt d'aplicacions mòbils que ens podem descarregar per tenir sempre a mà, així com pàgines webs que, pràcticament, fan tota la feina per nosaltres.





Webs i apps per fer GIF

Fer GIF sense app

Si parlem de crear GIFs hem de parlar de Giphy. És una de les webs més conegudes i que més varietat i quantitat d'imatges animades té. Aquesta eina en línia gratuïta et permet convertir un vídeo a GIF gairebé en segons i d'una manera molt senzilla. En entrar a la seva web veuràs un botó a la part superior que diu 'Crea' ( 'Create'); fes-hi clic i de seguida veuràs les tres formes que hi ha per afegir el teu vídeo.Per exemple, tens l'opció d'enganxar l'URL de YouTube, de Vimeo, o del mateix vídeo directament al navegador que veuràs a la part superior un cop facis clic a 'Crea'. Quan ho facis el vídeo es carregarà i tindràs l'opció de tallar el tros d'imatge amb la que vols crear el GIF. També pots afegir un subtítol en diferents colors i hashtags per etiquetar.Un cop creat, Giphy et donarà l'opció de descarregar-te'l, incrustar-lo en un lloc web, copiar l'enllaç, o compartir-lo directament en xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest o Reddit. En copiar el 'link' o quan t'ho descarreguis veuràs diverses opcions relacionades amb la qualitat del mateix, perquè triïs la que millor et convingui.Una altra pàgina web que també és de fàcil maneig i que et permetrà convertir vídeos a GIF és EZGif. Aquest lloc permet a més fer el procés contrari, convertir GIF en vídeo, així com retallar, redimensionar i optimitzar imatges animades. Per crear un GIF hauràs de seleccionar l'opció 'Video to GIF'.S'obrirà una altra finestra des de la qual podràs enganxar la URL del vídeo (no l'adreça de YouTube) o bé seleccionar-la directament des del teu ordinador. La mida màxima permesa són 100 MB. Després selecciona 'Upload' i el vídeo es carregarà si no hi ha problemes.Igual que en Giphy, aquí també has de donar-li un punt d'entrada i un punt de sortida al vídeo perquè l'eina es quedi només amb el tros seleccionat. Després tria la mida del GIF i els frames per segon i fes clic al botó 'Convert to GIF'. Llest!Una de les aplicacions que ens podem descarregar en els nostres dispositius mòbils per tenir-la sempre a mà és Freemore Video to GIF Converter. És gratuïta i també molt fàcil d'utilitzar. En tan sols tres clics tindràs el teu GIF a punt per enviar als amics o per pujar a la teva pàgina web o bloc.Aquesta eina suporta una gran varietat de formats (AVI, MP4, MPEG, FLV, MOV o 3GP, entre d'altres), permet ajustar l'ample i alt del GIF, i igual que les anteriors, també t'ofereix l'opció de triar la part del vídeo que vols convertir en arxiu GIF. Aquesta aplicació pot descarregar-se des de la seva pàgina web.Però si Freemore no t'ha convençut, pots provar amb Cute Video to GIF Converter, una altra aplicació mòbil gratuïta i amb una interfície senzilla i amigable que també promet rapidesa. Des d'ella podràs triar la mida del teu arxiu GIF, tallar el tros que vols i seleccionar en quina carpeta es guardarà.Un cop l'hagis descarregat, obre'l i fes clic al botó 'Open'. Des d'aquí hauràs de seleccionar el vídeo que vols convertir. Finalment pressiona el botó 'Convertir GIF'. Aquesta aplicació pots descarregar-la des d'aquí.Però si no vols prendre't el temps de descarregar-te una aplicació, també tens l'opció de fer GIF de vídeos de YouTube prescindint totalment d'aquests programes. Com? Hi ha un truc i amb ell crearàs imatges animades en un no res.Entra a YouTube i busca el vídeo que vulguis. Després fes clic a l'opció 'Compartir' que apareix sota de la informació del mateix; veuràs que pots realitzar diverses accions: Compartir, Inserir, Envia per correu i GIF. Efectivament, has arribat al 'quid' de la qüestió. Però has de tenir en compte que no tots els vídeos que estan pujats a YouTube ofereixen la possibilitat de fer GIF, així que en aquests casos no et quedarà més remei que buscar-ne un altre.Si veus l'opció llavors fes clic sobre ella, i després selecciona el moment en què vols que comenci el GIF i també al final, afegeix un text sobre la imatge si ho desitja i fes clic al botó 'Crear GIF'.