E3 2017: Bojos pels videojocs

Per als que no ho sàpiguen, l´E3 -Electronic Entertainment Expo és l´esdeveniment més gran del planeta en el sector dels videojocs. La multimilionària indústria de l´entreteniment digital s´ajunta cada any a la ciutat de Los Angeles per mostrar al món quines són les novetats que arribaran al mercat al llarg dels propers anys. I en l´edició d´aquest 2017 hi ha hagut dos protagonistes: Microsoft, que ha presentat la propera generació de la seva consola Xbox i la realitat virtual, una tecnologia de videojocs que ha anat creixent a poc a poc però que aquest any ha explotat del tot.

L´Xbox One X és la principal novetat a destacar pel que fa a nous dispositius de videojocs. Anunciada per Microsoft com «la consola de videojocs més potent del món», la nova sobretaula del gegant de Redmond és la primera que oferirà videojocs amb resolució 4K nativa. A més, els que comprin la consola de Microsoft podran gaudir d´una tecnologia sonora auditiva ja que Dolby i Plantronics van anunciar els primers auriculars del món amb tecnologia Dolby Atmos, que estaran disponibles per ara només per a l´Xbox One –en totes les seves versions– i ordinadors amb Windows 10.

Per la seva banda, PlayStation –que poc abans de l´esdeveniment va anunciar que ja ha venut més de 60 milions consoles PlayStation 4– va mostrar nombroses novetats de cara al proper exercici, centrades totes elles en els videojocs. Seqüeles dels seus aclamats Uncharted o el magistral Horizon Zero Dawn arribaran pròximament juntament amb altres títols exclusius de la companyia, com el nou God of War o la reedició i actualització d'un històric: Shadow of the Colossus. Encara que on més èmfasi ha fet el gegant japonès ha estat en la realitat virtual. L'única plataforma de videojocs que està apostant per a aquesta tecnologia és la PlayStation –a més del PC– i en aquest a l´E3 es va anunciar que supervendes com The Elder Scrolls V: Skyrim de Bethesda o el Final Fantasy XV de Square Enix es podran jugar aviat amb el sistema de realitat virtual PlayStation VR.

Qui també ha apostat per a la realitat virtual ha estat la companyia nord-americana Intel. El fabricant de processadors més gran del món va presentar els seus nous processadors Intel Core Sèrie X i una nova lliga de realitat virtual al costat d´ESL –la principal xarxa de competicions de videojocs del món– i Oculus. El resultat és la Lliga VR Challenger.

Nintendo va portar per primera vegada a un E3 la seva nova Switch, i es va quedar amb part del protagonisme sense despentinar-se. Títols com ARMS, Pokkén Tournament DX –el primer títol de Pokémon per a la Switch– i el molt esperat Splatoon 2 van omplir de gom a gom l´estand de la companyia japonesa que també va avisar que arribaran moltes coses.

I per descomptat, també es van veure els propers FIFA –amb Cristiano Ronaldo de protagonista–, Destiny, Far Cry, Assassin's Creed... Ufff. Tenim feina per endavant.