Google aposta pel projecte de periodisme local de Prensa Ibérica, editora de Regió7

El Fons d'Innovació Digital News Initiative (DNI) de la multinacional tecnològica nord-americana Google, que finança les idees i projectes més innovadors en el periodisme digital europeu, ha seleccionat el projecte Prensa Ibérica Open Media, que aporta als ciutadans informació local d'alt valor afegit.

En el marc d'aquest projecte, Google i Prensa Ibérica, el grup editor de Regió7, sumaran esforços per al desenvolupament d'aquesta iniciativa que, des d'un periodisme digital de qualitat, ofereix als usuaris la possibilitat d'accedir a nombroses i rellevants dades de caràcter local.

Prensa Ibérica Open Media facilita una abundant i rigorosa informació sobre els temes d'interès públic més variat com són la despesa pública de la comunitat autònoma on el lector resideix i les seves grans xifres econòmiques, els serveis als quals pot accedir, els museus, les ONG, els clubs esportius, etc.

La multinacional tecnològica reconeix així l'esforç que Prensa Ibérica realitza per la innovació, el rigor periodístic i la informació de qualitat, i també aporta fons a una plataforma que donarà resposta a la necessitat creixent d'una informació local útil, independent i veraç.

Conscient de l'interès creixent per conèixer i controlar l'activitat de les administracions públiques, Prensa Ibérica llança una eina senzilla i dinàmica que afavorirà la transparència dels organismes locals i que a més a més també proporcionarà, als ciutadans en general i als periodistes en particular, tota classe de dades públiques.

Tercera convocatòria de DNI



Aquest projecte de Prensa Ibérica ha estat escollit, en la tercera convocatòria de Digital News Initiative, entre un total de 988 projectes de 27 països europeus. De totes les propostes només 107 han estat escollides per participar en aquest projecte.

Google va posar en marxa aquesta iniciativa l'abril del 2015. Des de llavors aquest fons, que té una dotació de 150 milions d'euros, ha injectat 51 milions d'euros a 251 projectes en el camp del periodisme digital.

Digital News Initiative és una aliança de Google amb més de 160 mitjans de comunicació europeus centrada en tres grans àrees: el desenvolupament de productes, la investigació i la formació i finançament de nous projectes relacionats amb el periodisme.

Amb aquesta nova iniciativa, Prensa Ibérica referma el seu compromís amb el periodisme de qualitat i el seu entusiasme per desenvolupar innovadores fórmules per una millor informació local.

Prensa Ibérica és un grup de premsa regional que engloba un total de 17 capçaleres en tot el territori estatal amb una difusió d'1,5 milions de lectors diaris en paper i 1,6 milions d'usuaris únics dia-ris a Internet, segons dades de l'EGM i Google Analytics Premium.