Microsoft fa marxa enrere i anuncia que Paint es podrà seguir descarregant

La notícia que Paint seria un dels programes descartats de l'actualització Windows 10 Fall Creators Update, prevista per a la tardor, ha causat un gran enrenou en els mitjans i xarxes socials. Davant tot aquest soroll, Windows ha hagut d'aclarir que la popular i senzilla eina d'edició en realitat no desapareixerà, sinó que passarà de ser un programa predeterminat per un descarregable en Windows Store de forma totalment gratuïta.

"Si alguna cosa hem après, és que després de 32 anys d'història Microsoft Paint té un munt de fans", destaca l'empresa de Redmond en un comunicat al seu bloc oficial, destacant la "increïble allau de suport i nostàlgia" pel programa. En aquest sentit, Windows agraeix a tots els usuaris "l'amor que han vist cap al seu vell i fiable programa".

En el comunicat també s'aclareix que Paint 3D serà l'hereu de Paint com a programa d'edició per defecte en Windows. Per això, aquesta nova aplicació rebrà velles funcionalitats del seu antecessor com a eines de dibuix en dues dimensions.

No se sap si Windows ha inclòs Paint en la seva llista de programes descarregables com a mètode de rectificació en veure la polèmica o si això ja entrava dins dels seus plans. Sigui d'una manera o altra, aquesta és una bona notícia per a tots aquells nostàlgics del veterà programa.