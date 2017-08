Les noves malalties que causen WhatsApp i Facebook

Definitivament, les noves tecnologies s'han apoderat completament de les nostres vides. Són ja molt poques les persones que viuen alienes al boom tecnològic i es mantenen fidels al món analògic. Aquest ús massiu del digital ha provocat que en els últims anys hagin proliferat, cada vegada amb més intensitat, noves malalties relacionades amb l'ús incontrolat de les noves tecnologies.

En alguns casos es tracta de malalties fisiològiques, però també han proliferat noves malalties relacionades amb comportaments psicològics anormals. Et detallem en aquesta llista algunes de les noves patologies que han sorgit en els últims anys arran de l'ús continuat i obsessiu de telèfons mòbils, ordinadors, tauletes ...



Depressió de Facebook

Els perfils de Facebook acostumen a mostrar els millors moments de les persones. En consultar aquests perfils i contemplar tanta alegria aliena, és possible que altres individus que no travessen el seu millor moment es sentin pitjor i pateixin un buit interior. En els casos més extrems, algunes persones poden arribar a patir una depressió si comparen la seva vida amb la dels altres. En altres casos, algunes persones senten la necessitat de consultar els perfils d'altres per reduir el seu sentiment de tristesa.

Apnea del WhatsApp

El pateixen aquelles persones que consulten de forma compulsiva aquest servei de missatgeria instantània. Són individus que constantment estan mirant el seu compte per comprovar si han rebut alguns de nous. A més, pateixen una gran ansietat si no poden consultar aquesta aplicació.



Síndrome de Google

El cercador ens ha facilitat molt la vida, però la nostra memòria també ha pagat un preu per això. En el cas dels que pateixen aquesta patologia, no aconsegueixen recordar algunes coses i obliden dades causa de l'ús constant dels cercadors d'Internet. A més, també pateixen problemes de concentració.



'Whatsappitis'

La revista mèdica 'The Lancet' va ser la primera que va encunyar aquest terme per referir-se a la tenosinovitis (inflamació del tendó i de la membrana sinovial que el recobreix) per utilització excessiva de WhatsApp". Afecta sobretot als polzes, i els seus símptomes són dolor, inflor i entumiment. També poden aparèixer molèsties al canell i en els altres dits pel fet de subjectar el telèfon durant molt de temps.

Dependència d'Internet

Un mal humor incontrolable i ansietat és el primer símptoma que és víctima del que els experts han batejat amb les sigles Fobo, Fear of Being Offline, en resum la por a estar desconnectat.



Síndrome de l'anomenada imaginària

A qui més qui menys l'ha afectat aquesta síndrome, tot i que en algunes persones és una constant. Són individus que reiteradament imaginen que escolten el seu to de mòbil o bé la vibració i no poden evitar consultar la seva smartphone.



Nomofòbia

Les persones que pateixen aquesta síndrome senten una enorme angoixa quan no poden accedir al seu telèfon mòbil. En aquest sentit, senten una por irracional davant la por a perdre la seva smartphone o sortir de casa sense ell.





Colze de ratolí

També anomenada síndrome del túnel carpià, es tracta d'una molèstia provocada per l'ús continuat del ratolí de l'ordinador i la repetició de moviments, que provoca danys fruit de la pressió en el nervi mitjà a l'altura del canell.

Síndrome visual informàtic

És una afecció temporal dels ulls provocada per enfocar els ulls en una pantalla durant un període prolongat. Els símptomes són visió borrosa, fatiga ocular, sequedat dels ulls ...



Trastorns del son

L'ús de dispositius electrònics no està recomanat quan ens anem al llit. I és que la llum emesa per les pantalles no només dificulta la conciliació del son, sinó que diversos estudis han constatat que també provoca que el nostre somni sigui de pitjor qualitat.

dolors cervicals

Les postures mantingudes davant d'un ordinador provoquen danys en els músculs de la columna cervical i dolor al coll. Amb l'ús abusiu del mòbil, la postura perllongada de flexió pot generar també tensió en els músculs amb augment de to i fins contractura que es transmet des de la regió del coll a la regió dorsal.