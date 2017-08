Opcions per intentar arreglar el teu PC sense haver-lo de formatejar

Un ordinador amb problemes de rendiment, que dóna errors i que en general comença a comportar-se com no hauria se soluciona en una gran quantitat de casos amb un formateig del disc dur. Aquesta pràctica, de la qual ja hem parlat alguna vegada, no soluciona el conflicte si es tracta d'alguna cosa que tingui a veure amb el 'maquinari', però és una bona opció pels problemes de programari i conflictes del sistema o dels propis programes.

Si no som molt manetes, no volem netejar totalment la unitat d'emmagatzematge o simplement volem esprémer totes les possibilitats abans d'arribar a l'extrem del formateig, hi ha una sèrie de coses que es poden intentar. Des de Windows 8, i especialment amb Windows 10, molts dels problemes es poden solucionar sense si més no instal·lar aplicacions de tercers, només utilitzant el que inclou el propi sistema operatiu.



Fes una recerca de virus



Bona part dels problemes que s'experimenten en el dia a dia vénen derivats perquè el 'malware' es cola a l'ordinador. És important mantenir l'antivirus sempre actualitzat, però en el moment en què es notin els errors o les baixades de rendiment també, cal demanar-li a l'antivirus que faci una recerca de 'programari' maliciós profunda; es tirarà una estona llarga fent-la, però és necessari.

Si pel que sigui això no és suficient o es volen provar altres alternatives de recerca de virus, en aquest reportatge expliquem com fer la cerca manual, sense necessitat de recórrer a l'antivirus i de manera senzilla.



Actualitza els 'drivers'



Els 'drivers' o controladors de dispositiu són programes que actuen de 'enllaç' entre el sistema operatiu instal·lat i el 'maquinari' i perifèrics que formen l'ordinador o que estan connectats a ell. D'aquesta manera, s'encarreguen que el sistema sàpiga quins components estan instal·lats, els reconegui i tot funcioni de forma adequada.

Actualitzar els controladors de dispositiu fa que el rendiment de l'equip sigui més gran i que compti amb més estabilitat, ja que fa que la compatibilitat entre el 'maquinari' i el sistema operatiu sigui la idònia. Si hi ha algun tipus d'error de seguretat o de programació, els 'drivers' actualitzats solucionen en molts casos els errors, cosa molt important si es realitzen treballs pesats amb el PC (edició, modelat, retoc fotogràfic, etc.) o si es juga amb ell.



Utilitza el solucionador de problemes



Windows incorpora de fàbrica una funció coneguda com a 'eina de resolució de problemes'. Mentre es pugui accedir a l'ordinador i no hi hagi un error que impedeixi la correcta càrrega de Windows, aquest conjunt d'eines pot arribar a ser molt útil.

Per accedir-hi només cal anar al Tauler de control i aquí prémer a l'apartat 'Solució de problemes'. Des d'aquest apartat les eines poden analitzar i detectar les fallades de programes, 'maquinari', so, xarxes, seguretat i fins i tot del mateix sistema; si l'assumpte té solució i Windows la coneix, mostrarà la possibilitat de reparar-de forma automàtica perquè tot torni a la seva normalitat.



Fes servir les eines 'easy fix'



L'eina 'Microsoft Easy Fix', abans coneguda com 'Microsoft Fix It', és un conjunt de solucions disponibles per a tots els ordinadors amb Windows com a sistema operatiu. La seva funció és que els usuaris puguin resoldre els errors del programari del sistema i d'aplicacions de tercers que afecten el rendiment dels productes de la companyia.

Aquestes solucions 'easy fix' s'han de descarregar, és a dir, que no vénen instal·lades en l'aparell en qüestió. Fent clic en aquesta pàgina oficial de la companyia es pot accedir a totes les existents: tot just ocupen espai i és bona idea descarregar-les i guardar-les en una carpeta canviant el nom de l'arxiu a un que sigui fàcil d'identificar --per exemple, la solució que ajuda a corregir problemes de reproducció de sons es pot nomenar com "reproducció sons" -. Aquí t'expliquem com treure partit d'aquestes eines.



Restaura l'equip a un punt anterior



Si més o menys un téns una idea de quan han començat els problemes i s'utilitza la memòria, ens podem adonar de quan va ser l'última vegada que l'ordinador va funcionar correctament. Aquesta data serveix per a dues coses: per intentar recordar si s'ha instal·lat una cosa que no s'ha de o s'ha fet algun moviment estrany que pugui causar problemes, i per restaurar l'equip a un punt anterior.

Aquesta restauració és una possibilitat que dóna Windows per tornar al PC a l'estat d'un dia anterior en concret, és a dir, que després de triar una data disponible, l'ordinador tornarà a estar com ho estava en aquell moment, perdent-se tot el que s'ha dut a terme des de llavors (i tot el guardat, cal no oblidar-ho).