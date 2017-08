VÍDEO: No et perdis el tráiler de la versió beta privada de 'Call of Duty: WWII'

Activision ha presentat el tráiler del Closed Beta del mode de multijugador 'Call of Duty: WWII', que recordem que tindrà lloc durant dos caps de setmana. El primer s'iniciarà exclusivament per PS4 del 25 al 28 d'agost, el segon tindrà lloc del 1-4 de setembre també a PS4 i Xbox One.

La beta us donarà l'oportunitat de provar tres mapes: Pointe Du Hoc, Ardennes i Gibraltar, en tres modes de joc diferents, Team Deathmatch, Domination i Hardpoint. De la mateixa manera, també tindrà accés al nou Mode de Guerra, on els jugadors han de treballar com a equip per derrotar a l'enemic. Podeu triar entre cinc categories: Infanteria, Expedició, Armadura, Muntanya i Aire.

'Call of Duty: WWII' és el retorn de la popular sèrie d'acció en primera persona a la guerra més gran de la nostra història recent. Enrere han quedat els salts impossibles i la tecnologia d'avantguarda, és el moment de lluitar contra el feixisme europeu a la rasa. Estarà disponible el proper 3 de novembre per PlayStation 4, Xbox One i PC.