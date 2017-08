Què passaria si Google deixés de funcionar durant mitja hora?

La majoria no ens ho volem ni imaginar. I si ho fem només visualitzem pànic i fúria. Una cosa mai vista. Com addictes a Google que som, la caiguda de Google simplement durant mitja hora podria provocar això, com a mínim. Entraríem en una situació de nerviosisme inimaginable. Però, seria una reacció normal? Què ens dóna Google que ningú és capaç de donar? Què passaria realment si el cercador més popular del planeta es caigués durant 30 minuts?

Per fer-nos una idea de la dimensió de l'assumpte, ens fixarem en dos errors que van afectar el cercador fa uns anys. Al gener de 2014, per exemple, "una sobrecàrrega" en un dels seus centres a Europa va produir un "efecte cascada que va estendre el problema a altres centres de dades". La decisió va afectar principalment a Gmail. I sí, aquell dia molts van sentir que s'acabava el món. Un dels serveis del totpoderós Google havia caigut!

Molts van reaccionar a les xarxes socials burlant-se d'aquells que clamaven al cel, que van veure el que havia passat com una hecatombe. Criticaven que els que van néixer amb Google sota el braç no podien sobreviure sense el cercador.

Un altre incident similar va tenir lloc a l'agost de 2013, quan el "apagada" el van patir tots els seus serveis, inclosos YouTube, Analytics i Drive. Els usuaris van entrar en còlera. La decisió va durar només cinc minuts. El trànsit mundial d'Internet va baixar el 40%. La companyia va perdre més de 500.000 dòlars, segons l'expert en motor de cerca Danny Sullivan. Així que imaginem-el que podria succeir si Google es cau durant mitja hora.



Les conseqüències de 30 minuts sense Google

Milions de persones fan servir Google cada dia. El trànsit que té el cercador supera l'imaginable. Consultem a Google qualsevol dubte. Si tenim un refredat consultem al metge Google. Si volem saber els beneficis de les pastanagues, Google. Si volem saber què s'ha escrit sobre un tema o notícia, Google. La nostra rutina, la nostra vida està vinculada al cercador en certa manera.

Sempre esperem d'ell que ens resolgui els dubtes, que trobi aquesta solució que estem buscant. La majoria de les vegades ho fa i és molt estrany que el servei no funcioni correctament. Per això els experts asseguren que és molt improbable que Google deixi de funcionar durant 30 minuts. La plataforma té mecanismes perquè això no passi.

Això no obstant, situant-nos en aquest hipotètic escenari, quines serien les conseqüències? Què passaria realment? Les respostes les té un enginyer de programari del propi Google, Ashish Kedia, que ha elaborat una llista amb les conseqüències:

1.- Estupefacció

"Durant els primers minuts, la gent comprovaria la seva connexió a internet. Alguns dirien al seu proveïdor de serveis. Altres fins i tot comprovarien errors en el seu maquinari, cosa molt més factible (que la caiguda de Google)". Vaja, que la nostra primera reacció mai seria pensar que ha caigut Google, pensaríem que la sentència és culpa de la nostra Xarxa o dels nostres dispositius.

2.- Reaccions en xarxes socials i enuig

Després de diversos minuts, "sí cauríem en el compte que és veritat. Hi hauria un moment d'incredulitat. La gent tractaria desesperadament d'actualitzar una vegada i una altra la pàgina principal de Google". Després d'aquests minuts d'estupefacció, arribaria -com no! - la sorpresa i l'enuig.

"Usuaris de tot el món començarien a prendre captures de pantalla de la pàgina d'error de Google i els murs de Facebook s'omplirien de frases com" Oh, Déu meu !, No m'ho puc creure! ", Acompanyades de les imatges l'error ".

3.- Caiguda de la productivitat

Més enllà d'això, hi hauria una forta caiguda de la productivitat a tot el món. Són molts els usuaris que fan servir aplicacions o serveis propietat del cercador, com pot ser Gmail. "No puc ni imaginar-me la pèrdua d'ingressos no només per a Google, sinó per a totes les companyies del món que fan servir Google".

4.- Beneficis per a la competència

I enmig de tot aquest embolic, no només hi ha qui perd, també qui treu profit: els competidors de Google. Segons aquest enginyer, "la gent buscaria motors de cerca alternatius", en el cas de conèixer opcions alternatives, és clar. Bing i Yahoo, per exemple, "experimentarien enormes augments sobtats de trànsit i [el motor de navegació privada] DuckDuckGo es convertiria en tinença a Twitter". Diu l'enginyer de Google que "els empleats d'altres empreses de la competència gaudirien i cantarien d'alegria".

5.- Efectes més enllà d'Internet

Cal tenir en compte, a més, que l'empresa de Mountain View no només domina Internet, també és propietària del sistema operatiu més usat en el món: Android. Els usuaris d'Android i també els d'iPhone que estiguessin fent servir aplicacions com Google Maps perdrien la connexió i es quedarien tirats. Tot i així podria haver excepcions.



Què passaria quan es restauressin els serveis?

La "tornada a la vida" dels serveis de Google també portarien amb si una sèrie d'actuacions. La companyia, per exemple, es veuria obligada a "llançar un comunicat de premsa explicant els motius. A més, especialistes en tecnologia de tot el món intentarien buscar la causa de l'apagada".

Evidentment, assegura Kedia, molts especularien amb la idea que darrere de la decisió podria haver-hi un grup de hackers. Els mitjans de comunicació reaccionarien i intentarien contactar amb experts per analitzar la situació i la xarxa s'ompliria d'articles fent mil i una pregunta: "Com és possible que depenguem tant de Google?", "Per què va passar?", "Van accedir a les meves dades? "," És veritat que Google ha estat hacker? "," 10 coses que has de fer quan Google torni a caure ".

L'enginyer assegura que "molts usuaris deixarien d'usar Google per utilitzar serveis alternatius". Una de les pitjors conseqüències per a la companyia.