Samsung Galaxy Note 8: característiques i preu

El gegant coreà presenta avui el seu nou ´phablet´, el Samsung Galaxy Note 8, amb la intenció d'oblidar el fiasco de la seva anterior versió. Els últims anys han estat difícils per Samsung pel que fa a telefonia. El desastre ocorregut fa un any amb el seu Samsung Galaxy Note 7 va deixar en mal lloc a la companyia coreana, tant en l'aspecte l'econòmic com en la imatge. Calia reaccionar de forma ràpida i decidida.

El Samsung Galaxy S8 presentat aquest mateix any ha iniciat el camí de la recuperació de la confiança, el suport final del mateix arriba en forma de ´phablet´ –meitat telèfon, meitat tablet– el nom del qual és Galaxy Note 8. I és que no cal enganyar-se: el Samsung Galaxy Note 8 és el dispositiu que farà oblidar –si tot surt bé– els fets protagonitzats pel seu explosiu predecessor.



El nostre anàlisi

En un esdeveniment exclusiu per a alguns mitjans europeus, diaris d'aquesta editorial van tenir la setmana passada accés previ al dispositiu a Londres, i les primeres impressions són molt clares: el Samsung Galaxy Note 8 no només millora al 7 en tots els sentits –inclosa la seguretat–, sinó que possiblement serà tot un èxit de vendes perquè incorpora totes les millores que Samsung ha anat introduint en els seus dispositius al llarg dels últims anys, inclòs el seu nou sistema de seguretat per a les bateries, compost per vuit passos entre els quals hi ha un test de durabilitat i una inspecció amb rajos X de cada bateria.

Al 2008 la companyia coreana va introduir la seva primera pantalla Amoled, de vidre orgànic, capaç d'oferir millor qualitat d'imatge. Al 2011 va arribar el S Pen, un llapis interactiu amb el qual utilitzar les pantalles de major grandària de dispositius com el Note. El 2013 van ser presentats els seus primers dispositius resistents a l'aigua i a la pols. Dos anys després, el 2015, arribaria la càrrega sense fil, i aquest any hem assistit al naixement de la pantalla infinita de Samsung. I tot, absolutament tot, està equipat en el nou Samsung Galaxy Note 8. I una mica més.



La moda de les càmeres dobles

L'actual tendència del mercat és equipar els dispositius de gamma alta amb càmeres dobles. Fins al dia d'avui tan sols Samsung es resistia a incloure una millora que ja tenien des del seu màxim competidor, Apple, fins a la gran majoria de grans jugadors del sector.

Però Samsung no només s'ha rendit al que el mercat reclama avui, sinó que a més ho ha fet amb intel·ligència perquè la seva doble càmera ofereix unes possibilitats que entusiasmaran als afeccionats a la fotografia. Les seves dues lents de 12 MP cadascuna, un teleobjectiu amb zoom òptic 2X –f 2.4– i un gran angular –f 1.7–, permeten que de cada foto es puguin obtenir diverses versions amb diferent amplitud, acostament a un objecte i fins i tot profunditat de camp. A aquesta tecnologia Samsung li ha posat el nom de ´Live Focus´.



Pantalla infinita

Si bé és cert que la pantalla infinita del Samsung Galaxy Note 8 és en realitat finita, cal reconèixer que la sensació d'utilitzar un dispositiu les vores del qual també mostren imatge és summament satisfactòri.

L'evolució d'aquella pantalla ´Edge´ que es va veure al Galaxy S7 per primera vegada ha anat molt lluny. El Samsung Galaxy Note 8 té una pantalla de 6,3" amb resolució Quad HD+ Super Amoled amb tecnologia Mobile HDR Premium. Això permet que, per exemple, es puguin veure els nous continguts de plataformes de vídeo com Netflix o Amazon Vídeo en tota la seva esplendor, encara que sense 4K. En la part de productivitat, aquesta pantalla permet realitzar amb comoditat una multitasca real, de manera que es pot estar llegint el correu i tuitejant alhora, en partir-se la pantalla en dos, la qual cosa ofereix el doble de possibilitats. Encara que pel que fa a productivitat, el millor és el seu llapis?



S Pen: pensat per fer més i millor

Un dels principals avantatges de tenir un llapis amb què poder escriure a una pantalla és que la intuïtiva escriptura a mà augmenta la nostra productivitat. Per primera vegada es pot escriure en el telèfon qualsevol anotació estant inclús amb la pantalla apagada. La tecnologia darrere d'aquesta mateixa pantalla, en combinació amb la del S Pen, ho fan possible. Però no només això sorprèn, sinó que a més les mateixes notes són editables, tal com faríem amb un llapis i una goma d'esborrar. Però en digital.

Des d'una llista de la compra fins a un missatge escrit a mà, les possibilitats d'aquest aparell són inesgotables. I ja no parlarem de la part més creativa, la dels il·lustradors i dibuixants, que gràcies als 4.096 nivells de pressió disponibles podran crear autèntiques meravelles.

En aquest mateix apartat, el de la productivitat, cal destacar la integració del Samsung Galaxy Note 8 amb la DeX Station, aquesta espècie de bressol presentat fa uns mesos al costat del Galaxy S8 que permet connectar el dispositiu a un monitor, teclat i ratolí per poder treballar com si estiguéssim davant un ordinador de sobretaula. Ara, a més, es pot jugar com en un PC i fins i tot crear música. Actualment Samsung té en marxa més de 100 projectes per augmentar la productivitat utilitzant per a això un telèfon en lloc d'un PC.



Preu i data de llançament

El Samsung Galaxy Note 8 està disponible des d'avui en prevenda a un preu d'1,010 euros, però no ho rebràs fins com a mínim el dia 15 de setembre.