Tot el que se sap fins ara del nou iPhone 8

Filtracions, rumors, teories... La imminència de la presentació d'un nou model d'iPhone en un esdeveniment convocat per Apple per al pròxim 12 de setembre ha disparat l'interès d'aficionats i especialistes pel 'smartphone' del desè aniversari. Recopilem tot el que se sap fins al moment del proper iPhone, des del seu preu fins a la seva càmera i fins i tot el seu nom.

En primer lloc, un dels aspectes que causa més expectació és el nom del proper vaixell almirall d'Apple. La denominació més probable del terminal seria iPhone 8, si manté el nom lògic per a una gamma l'últim exponent va ser l'iPhone 7, tot i que també s'estudien altres com iPhone X o fins i tot iPhone 10. No obstant això, alguns rumors apunten que no es presentarà el següent nombre en ordre, sinó una nova versió s, en concret, iPhone 7s.

Seguint amb el nom, el conegut filtrador Evan Blass ha alimentat encara més la incògnita a través del seu canal de Twitter en afirmar primer que la denominació del 'smartphone' seria iPhone X Edition, i després difondre dos dissenys de caixes per al terminal a les que el nom que apareix és iPhone agost.

El sistema de desbloqueig

L'aspecte sobre el qual més s'ha especulat durant l'espera per l'arribada de l'iPhone ha estat el sistema que emprarà per desbloquejar el terminal, atès que sembla que el sensor d'empremta Touch ID no es mantindrà a la part frontal, on es trobava en l'iPhone 7, per potenciar la seva pantalla sense marcs.

Com a alternatives a aquest sistema, una de les opcions que s'estudien per al nou 'smartphone' és la implantació d'un sistema de reconeixement facial per infrarojos. Aquesta característica va ser descoberta en el 'firmware' de HomePod, els altaveus intel·ligents que desenvolupa actualment Apple i que seran integrables a l'iPhone.

Apple podria també optar per mantenir el sensor d'empremtes i implantar directament en el botó de drecera del terminal. Una imatge revelada pel fabricant de carcasses Nodus ha mostrat que el botó d'inici ha augmentat de mida, el que podria significar que serviria també per desbloquejar el mòbil.

Doble càmera en vertical

Igual que la resta dels principals fabricants del mercat, Apple no deixaria el seu vaixell insígnia sense un característica com és la càmera del darrere amb doble sensor. En altres imatges difoses per Nodus s'ha mostrat que la càmera posterior doble de l'iPhone estaria alineada en vertical.

Seria el primer cas en què un 'smarphone' d'Apple incorpora una càmera amb doble sensor en vertical, ja que en l'iPhone 7 Plus es trobava alineada en horitzontal. A més, la mida del sensor augmentaria també pel que fa a models anteriors del vaixell insígnia dels de Cupertino.

No es tracta de l'únic rumor relatiu a la càmera de l'iPhone 8, del qual també s'ha dit que podria comptar amb una càmera davantera capaç de prendre fotografies en 3D per infrarojos. Aquesta teoria encaixaria amb la remor que apunta a un sistema de desbloqueig per reconeixement facial.

El preu superarà els 1.000 euros

El preu és un dels aspectes que més intriguen usuaris i professionals, ja que el nou iPhone podria ser el primer dels dispositius de la companyia que es posi a la venda per més de 1.000 dòlars fins i tot en les seves versions més bàsiques.

Un dels principals responsables d'aquest encariment de la saga es troba a la pantalla sense marcs, un dels aspectes típics dels vaixells insígnia de l'actualitat. Samsung, precisament un dels seus majors rivals en el mercat mòbil, ha estat l'empresa escollida per Apple per a la fabricació de les pantalles OLED que es muntaran en l'iPhone.

Resta d'especificacions

Quant a la resta d'especificacions, destaca especialment la pantalla fabricada per Samsung. Els rumors apunten que l'iPhone comptarà amb un panell OLED de 5,8 polzades de superfície amb una relació d'aspecte allargat, fent-lo més estret i manejable, però finalment no serà flexible ni corb, com s'havia suggerit inicialment en alguns rumors.

Quan surti al mercat, està previst que l'iPhone disposi de quatre colors diferents, com va apuntar el filtrador Alexander Geskin, enfront dels sis disponibles per l'iPhone 7. No es coneix quins seran aquests colors, però sí que s'ha assenyalat que un d'ells seria nou en la gamma de 'smartphones' d'Apple.