Aquests són els nous emojis d'Apple

Apple presenta un nou catàleg de emojis, amb més de vint nous dissenys, que estaran disponibles a partir d'aquest dilluns amb la propera actualització de iOS 11.1 per als dispositius iPhone i iPad.

La firma de Cupertino ha creat quatre nous emojis per als clàssics 'emoticones' grogues, però també hi ha noves opcions per emojis d'aliments, animals, esports, roba i criatures mítiques.

A més, Apple introdueix en el catàleg emojis que representen persones de gènere neutre, segons expliquen en el seu comunicat, i el signe nord-americà per dir 't'estimo' en llenguatge de signes.

L'empresa californiana ha assenyalat que totes aquestes novetats estaran disponibles a partir d'aquest dilluns a la beta pública i per a desenvolupadors de iOS 11.1. Després d'això, els nous emojis arribaran als usuaris en una data encara per conèixer per iOS, macOS i watchos.