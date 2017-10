Una tardor carregada de videojocs

Un cop situats a mitjan octubre ja es poden veure quins seran els videojocs més importants que ompliran les prestatgeries durant l'esperada campanya nadalenca. Gairebé totes les grans novetats es llancen al llarg del setembre i, exceptuant alguna estrena més estratègica en d'altres mesos de l'any, el gruix dels grans anuncis arriben quan comença la tardor.

Aquest 2017 serà possiblement un dels que haurà tingut més i millors anuncis en molts anys ja que conflueixen el dolç moment de la indústria –amb nombroses opcions pel que fa a consoles– i una etapa econòmica que, encara que no sigui per llançar coets, no és dolenta.

Com ja és habitual, en aquesta època es llancen els imprescindibles de les sagues més veteranes, que solen coincidir amb el gènere esportiu. Els ja anuals FIFA, Pro Evolution Soccer, NBA2K i F1 s'han vist acompanyats aquesta temporada per títols que, sense tenir aquesta periodicitat anual, ja acumulen un llarg bagatge en el sector. D'aquesta manera, els nous Forza Motorsport i WRC coincideixen també en un any en què els videojocs de conducció prenen un especial i inusitat protagonisme en complementar-se amb l'esperadíssim Gran Turisme Sport –el primer Gran Turisme per a la PlayStation 4– i amb altres diamants en brut com el Project Cars 2. L'arribada dels esperats jocs de tercers per a la Nintendo Switch comença a deixar-se veure. El magnífic Mario + Rabbids Kingdom Battle és el primer de molts grans videojocs per a la nova Nintendo, entre els quals destaquen més el FIFA 18, NBA2K18 i el Just Dance 2018.

Però, sens dubte, una de les tipologies de videojoc que més –i millors– novetats ha tingut aquest any és la dels títols d'acció. L'aclamat Destiny ja té segona entrega a les prestatgeries, i és un luxe de videojoc es miri per on es miri. Les noves expansions –o títols paral·lels– d'obres d'art com The Elder Scrolls Online, els Morrowind i Horns of the Reach són autèntiques delícies per a paladars exquisits. I el mateix passa amb Dishonored, que amb La mort del foraster eleva al capdamunt l'art de crear un spin-off basant-se en un altre videojoc. Capítol a part mereix l'acabat d'estrenar La Terra Mitjana: Ombres de guerra, un joc amb majúscules basat en l'univers d' El Senyor dels anells de JRR Tolkien i amb el qual tot just comences a jugar et demostra des del primer minut que no només serà un dels grans títols del 2017, sinó que serà un videojoc llargament recordat. Si hagués de definir-lo amb un únic adjectiu, no tingueu cap dubte que el que triaria seria èpic.

I el que encara ha d'arribar

El llargament esperat Gran Turisme Sport, l'icònic videojoc de conducció creat per Kazunori Yamauchi, arribarà en exclusiva per a la PlayStation 4 la setmana que ve, el dia 18. D'altra banda, el nou Call of Duty: WWII –basat en la Segona Guerra Mundial– desembarcarà en els PC, PlayStation 4 i Xbox One del món el 3 de novembre, en el que podria ser el ressorgiment qualitatiu d'una franquícia que ja és història dels videojocs. I n'hi ha més, com el nou The Evil Within 2, que surt avui mateix. Però tot això us ho explicarem més endavant ...