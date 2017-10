Les noves eines d'Instagram

Instagram ha anunciat noves eines que els 800 milions d'usuaris de la xarxa social podran utilitzar per mantenir el control sobre els comentaris o fins i tot reportar determinats comportaments de forma anònima.

Els usuaris amb comptes públics disposen de noves opcions amb les que triar qui pot deixar un comentari en les seves publicacions, o fins i tot bloquejar a qualsevol usuari perquè no pugui veure-les. Per la seva banda, els usuaris amb comptes privats podran bloquejar determinats comptes perquè no puguin fer comentaris.

Instagram també ha introduït la possibilitat de reportar de forma anònima vídeos en directe, per tal de detectar a aquells usuaris que estan passant per un mal moment i poden necessitar ajuda, com ha informat en un comunicat.

L'usuari reportat rebrà llavors una notificació en la qual se li oferirà diferents opcions d'ajuda, com parlar amb una línia d'ajut, contactar amb un amic o un altre tipus de consells que necessiti.



Més novetats en forma de 'stickers'



La xarxa social també compta amb nous 'Stickers' amb forma de cor, amb els quals els usuaris podran decorar una fotografia o un vídeo i convertir-los en expressions d'amabilitat.

La comunitat d'Instagram compta ja amb 800 milions d'usuaris a tot el món, amb 500 milions que fan servir la xarxa social cada dia.