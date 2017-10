Observen per primera vegada llum i ones gravitacionals d'un succés còsmic

Un equip internacional ha anunciat que va aconseguir observar a través de la seva llum i les seves ones gravitacionals la fusió de dues estrelles de neutrons, el que obre "l'inici d'una nova era" en l'observació de l'Univers.

Aquestes observacions, realitzades el passat 17 d'agost, "suggereixen" que els senyals localitzats són el resultat de la fusió de dues estrelles de neutrons, un esdeveniment anomenat kilonovas, l'existència dels quals es va postular ara fa 30 anys, però aquesta és la primera observació confirmada.

"El que fa aquest descobriment encara més excitant és que els científics van ser capaços de detectar per primer cop l'emissió de llum, és a dir, radiació electromagnètica", ha declarat en una roda de premsa a Washington France Córdova, directora del Fòrum Nacional de Ciència.

L'anunci, que va ser realitzat durant la Conferència Astrofísica d'Ones Gravitacionals que se celebra avui a la ciutat nord-americana de Baton Rouge (Louisiana), va confirmar que es tracta de la primera vegada que els astrònoms han pogut observar en el mateix esdeveniment ones gravitacionals i radiació electromagnètica (llum).

Els observatoris d'ones gravitacionals Ligo, als EUA, i Virgo, a Itàlia, van detectar el passat agost el cinquè esdeveniment d'ones, però uns segon més tard diversos observatoris espacials de l'Agència Espacial Europea (ESA) van individualitzar un esclat de raigs gamma curt que va ser seguit per telescopis de l'Observatori Austral Europeu (ESO).

S'estima que les ones gravitacionals detectades a l'agost van ser emeses a uns 130 milions d'anys llum de distància, el que el converteix tant l'esdeveniment d'ones gravitacionals com l'explosió de raigs gamma propera detectats fins ara.

"Hi ha ocasions excepcionals en què, els que ens dediquem a la ciència, tenim l'oportunitat de presenciar el principi d'una nova era", "aquesta és una d'elles!", Segons l'astrònoma de l'Institut Nacional d'Astrofísica Elena Pian, autora principal d'un dels articles sobre el tema que publica avui Nature.

"La ones gravitacionals només poden ser generades pels esdeveniments astronòmics més espectaculars, com el xoc de dos forats negres", va explicar Córdova, que va afegir que aquest descobriment és una prova del que l'ésser humà pot fer quan va "més enllà" del seu coneixement "a la recerca de respostes".

Durant l'anunci, el director executiu del LIGO, Dave Reitze, va explicar que durant l'esdeveniment es va poder veure la dispersió d'or i platí, el que va servir per descobrir que aquests elements "són generats per aquest tipus de col·lisions".

"Aquest antic rellotge del meu avi està compost per or que possiblement va ser creat fa milers de milions d'anys. És un descobriment sorprenent!", Va comentar Reitze.

Per al científic del projecte Integral de l'ESA, Erik Kuulkers, "es tracta d'un descobriment històric, ja que per primera vegada se'ns mostra l'alliberament tant d'ones gravitacionals com de llum extremadament energètica procedents d'una mateixa font còsmica", segons un comunicat.

Les existència de les ones gravitacionals va ser predita al començament del segle passat per Albert Einstein, però la seva detecció no es va produir fins al 2015, un fet que ha estat distingit aquest any amb el Premi Nobel de l'Física.

Fins l'anunciada avui, l'última onada d'ones gravitacionals, la quarta al llarg de la història, va ser albirada el passat 14 d'agost, fruit de la col·laboració científica entre LIGO i VIRGO, i va comptar amb la participació del Grup de Relativitat i Gravitació de la Universitat de Balears (UIB) i d'un equip de la Universitat de València.