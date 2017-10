SQUID App, una aplicació per estar informat a totes hores

SQUID App és una aplicació que permet convertir l´usuari en el cap de redacció del seu propi canal de notícies. Amb una especial inclinació a la generació mil·lennista, SQUID App consisteix en fer accessibles les notícies més rellevants d´una manera fàcil i ràpida, oferint una àmplia varietat de seccions a escollir, permetent obtenir notícies segmentades per afinitats a l´instant.

La app proporciona notícies provinents de diaris, blocs i revistes d'arreu del món, entre elles, les de Regió7. Una de les característiques que fan de SQUID una aplicació única, és l´enorme ventall de llengües en les quals edita, facilitant a cada usuari una confecció de presentació personal i única. També està disponible, des de fa un any, en català.

Quan els usuaris premen un article, se´ls redirigeix a la web original de la font. Els usuaris poden compartir fàcilment amb els seus amics els articles que més els hi hagin cridat l´atenció a través de les xarxes socials, whatsapp, correu electrònic o SMS.

"Volem ajudar a les noves generacions a endinsar-se en la lectura de notícies d´actualitat com una activitat diària, entretinguda, valuosa i atractiva" explica, Johan Othelius, CEO i fundador de SQUID App.

SQUID App està ja disponible de franc a Catalunya a Google Play i Apple Store. L´aplicació també està activa a Polònia, Espanya, França, Itàlia, Anglaterra, Holanda, Alemanya i Rússia, a més d´oferir una versió en anglès internacional i català en exclusiva. Altres llengües i països s´incorporaran al llarg d´aquest any 2017-2018. SQUID App ha estat desenvolupada per Njuice AB, una Start Up sueca desenvolupada a Estocolm.